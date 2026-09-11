葉門叛軍奪紅海戰略港市 美高層估伊朗戰爭恐拖至2029年

葉門叛軍今年8月發布攻擊莫加港畫面。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青年運動奪下莫加，擴大對曼德海峽的控制力。

青年運動奪下莫加，擴大對曼德海峽的控制力。 重點二： 紅海航運風險升高，國際油價已突破100美元續漲。

紅海航運風險升高，國際油價已突破100美元續漲。 重點三：美方估算伊朗衝突可能拖到2029年，川普揚言重擊伊朗。

葉門軍方消息人士10日說，伊朗 區域代理人「抵抗軸心」之一的葉門武裝團體「青年運動」，同日攻下葉門濱紅海的塔伊茲省戰略港市莫加，旨在控制紅海通往南方的出口：曼德海峽，將對全球能源供應構成進一步的威脅。

綜合媒體報導，由於葉門叛軍奪下紅海戰略港市控制權，國際油價突破百美元後，仍在持續上揚，布倫特原油10日一度突破105美元，西德州原油也破百元。美國總統川普 9日坦言伊朗戰爭恐持續到11月美國期中選舉後「立即結束」，因為伊朗已經撐不下去了，預期在選舉過後，油價將大幅下跌。不過美國官員指出，德黑蘭可能持續抵抗美國施壓，將戰事拖到2029年1月川普任期結束之後。

另據外媒引述目擊者報導，他們看到青年運動武裝分子進入莫加，並高喊「美國與以色列 都去死！」在葉門政府軍與青年運動激烈交火數小時後，政府軍被迫撤離。莫加此前長期由國際間承認的葉門政府控制，被青年運動攻下對政府軍將是一記重擊。

青年運動近幾周屢屢攻擊沙烏地阿拉伯在紅海的船舶。在二月底美以對伊朗開戰後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成波斯灣的石油出口幾乎停擺後，紅海已成為沙國等中東產油國重要的替代航線。有鑑於此，美聯社報導說，果真如此，此一戰事發展將很重要且有意義，將讓青年運動距控制曼德海峽的目標更近一步。

路透報導，青年運動(Houthi)拿下摩卡後，根據葉門政府軍消息人士的說法，青年運動進一步擴大對曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)的控制力，並已抵達漢尼希群島(Hanish Islands)。曼德海峽是紅海(Red Sea)的南端出口，也是全球最重要的航運路線之一。

青年運動主導的人道行動協調中心發聲明表示，除了沙烏地阿拉伯的船隻外，紅海航運對所有航運公司而言皆安全。葉門內戰已持續十多年，青年運動獲伊朗撐腰，沙烏地則力挺葉門政府。

沙烏地是全球最大石油出口國，自伊朗衝突導致阿拉伯半島另一側的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)實質關閉後，沙國轉而仰賴紅海運輸路線。

青年運動發言人阿布杜沙蘭(Mohammed Abdulsalam)稱，目前行動屬防禦性質，只要對葉門的攻擊停止，他們也將停止行動。

若青年運動箝制曼德海峽，可能讓伊朗在與美國的衝突中取得關鍵優勢。

根據葉門政府、伊朗及區域消息人士的說法，青年運動本周在葉門紅海沿岸的閃電式推進，是在伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)直接指導下進行的。革命衛隊尋求在對美國的戰爭中開闢新戰線。

兩名伊朗消息人士透露，伊朗上周要求青年運動擴大攻擊美國的緊密盟友沙烏地，並承諾提供更多資金、武器及高階軍官，以協助他們行動。

伊朗雖稱青年運動是盟友，但對外否認給予他們軍事指導，並稱青年運動「不是代理人」。

另外，美國總統川普9日天警告，美方可能打擊伊朗鎬山，並呼籲德黑蘭謹慎行事。鎬山是伊朗一處建有地下隧道設施的堅固據點，鄰近納坦茲鈾濃縮設施。

川普在共和黨期中選舉大會發表演說時指出：「我們注意到鎬山(Pickaxe Mountain)有一些動靜。我建議伊朗不要耍花招，否則我們將不得不狠狠打擊他們。」

鎬山位在伊朗遭嚴重破壞的納坦茲(Natanz)鈾濃縮設施附近，是一處建有兩座深埋地下隧道設施的堅固據點。

至少自7月中旬以來，川普一直揚言要打擊鎬山。

青年運動攻占莫加港，市場憂心紅海航道與荷莫茲海峽同時受阻；圖為當地8月10日遭青年運動攻擊後的受損情況。(路透)