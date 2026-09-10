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美伊恐再開新戰線 革命衛隊直接指導葉門叛軍青年運動攻勢

編譯周辰陽／即時報導
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葉門叛軍青年運動武裝人員10日在首都沙那集結，參加更多戰士的動員活動。（歐新社）
葉門叛軍青年運動武裝人員10日在首都沙那集結，參加更多戰士的動員活動。（歐新社）

葉門叛軍青年運動10日攻占西南部港口城市摩卡（Mocha）後，進一步加強對曼德海峽的控制。路透與CNN報導，青年運動本周沿葉門紅海沿岸迅速向南推進，直接受到伊朗革命衛隊指導，企圖在美伊戰爭中開闢新戰線；沙烏地阿拉伯境內則有超過100名美軍顧問，正為沙國打擊青年運動提供情報及目標鎖定支援。

伊朗消息人士與區域外交官表示，伊朗上周要求青年運動加強攻擊沙烏地阿拉伯，並承諾提供更多資金、武器及資深軍官。雙方討論軍事戰略數周後，數名革命衛隊資深指揮官已前往葉門督戰，並指揮青年運動發動攻擊。

儘管青年運動控制區遭到空中及海上封鎖，革命衛隊仍能將武器和人員運進、運出葉門，但消息人士未說明如何突破封鎖。一名伊朗官員表示，伊朗雖曾與包括青年運動在內的盟友舉行數次會議，但向摩卡推進是青年運動自行決定，而非伊朗授意；不過，此舉推高油價並傷害美國和沙烏地阿拉伯，仍對伊朗有利。

青年運動目前似乎正專注於鞏固對曼德海峽的控制，沙烏地阿拉伯支持的政府軍則把重點放在北部攻勢。葉門政府曾要求沙國空襲青年運動控制的核心地區，包括沙那（Sanaa）及石油儲存設施等關鍵戰略資產，但沙國僅提供後勤、武器及情報支援，空襲也集中在北部戰線。

葉門官員評估，利雅德擔心與青年運動衝突大幅升級，招致對沙國領土更猛烈的無人機攻擊。多名消息人士向CNN表示，沙國境內的美軍人員正在最近幾周新成立的聯合部隊司令部工作，美軍總數約200人。

一名美國官員表示，沙國境內美軍總數約200人。但消息人士指出，目前支援受到嚴格限制。除了原本就經常進行的情報分享，美軍並未直接參與攻擊，也未像過去與青年運動交戰時一樣，協助沙國戰機空中加油或提供其他作戰支援。消息人士指出，這只是美國原本向區域重要盟友沙烏地阿拉伯提供合作與訓練的延伸。

隨著美伊戰爭持續，並可能外溢成區域其他地區的代理人衝突，美國官員一直密切監控青年運動。沙烏地阿拉伯起初不願過度捲入美伊戰爭，甚至拒絕支持美國今年夏季稍早護航受戰事影響商船的初期行動，但青年運動攻擊日益猛烈，已加深美國及沙烏地阿拉伯對第2條戰線的擔憂。

一名美國官員告訴CNN，美方相信目前有數百名伊朗革命衛隊軍官在葉門，與青年運動並肩行動，最終目標是封鎖連接紅海與印度洋的曼德海峽。然而，美軍在超過6個月的美伊戰爭後已兵力吃緊，內部也高度警惕與沙烏地阿拉伯打擊青年運動的行動過度掛鉤，尤其擔心攻擊出錯造成平民傷亡，重演過去情況。一名消息人士表示：「現在已經不是以前那個時代了。」

精華 FAQ

  • 攻占摩卡後，青年運動進一步強化對曼德海峽周邊的控制，這不僅提升其封鎖與威脅航運的能力，也讓外界更擔心衝突會外溢成新的區域戰線。

  • 報導指出，數名革命衛隊資深指揮官已前往葉門督戰，並直接指導青年運動作戰；伊朗方面還被指要求其加強攻擊沙國，並承諾提供更多資金、武器與軍官。

  • 沙國境內約有200名美軍，主要在新成立的聯合司令部提供情報與目標鎖定支援，但不直接參與攻擊；沙國則以北部空襲與後勤支援為主，避免戰事過度升級。

沙烏地阿拉伯 美伊 伊朗

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