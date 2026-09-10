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伊朗躲避核稽查手段見光 IAEA 20年來首度狀告安理會

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗外交部長阿拉奇（右）與國際原子能總署署長葛羅西（左）2025年9月9日在埃及...
伊朗外交部長阿拉奇（右）與國際原子能總署署長葛羅西（左）2025年9月9日在埃及開羅解放宮簽署協議，為恢復雙方合作鋪路。（美聯社）

國際原子能總署（IAEA）理事會9日以23票贊成通過決議，因伊朗未履行核子保障義務，決定將伊朗核問題提交聯合國安全理事會。這是IAEA自2006年以來，20年來首度再將伊朗送交安理會。CNN檢視十多年聯合國文件，並訪問多名前官員與外交人士發現，伊朗從最初接受全球最嚴格的核查制度，逐步走向限制、阻撓甚至破壞監督，包括拒絕視察員進入敏感地點、關閉監控攝影機，以及對視察員進行「過度侵入性的身體搜查」。

這項決議由美國、英國、法國與德國共同推動，23國投下贊成票；中國、俄羅斯與尼日反對。中俄與伊朗批評，將伊朗提交安理會缺乏法律依據，並指美國與以色列攻擊伊朗核設施，才是IAEA後續無法進行查核的主要原因。

是否進一步對伊朗祭出國際制裁，將由安理會決定；但俄國與中國均握有否決權，加上美國已對伊朗採取軍事與經濟行動，後續能否通過新制裁、實際效果有多大，仍充滿變數。

2015年，伊朗與美國等國達成「聯合全面行動方案」（JCPOA），同意嚴格限制濃縮鈾庫存、離心機製造及其他核活動，並接受IAEA史上最嚴密的稽查制度，包括監控攝影機、感測器、封條、每日實地視察，以及調查疑似秘密核設施的機制。

協議2016年生效後，IAEA一度確認伊朗遵守規定。即使美國總統川普2018年退出核協議，伊朗直到2019年中以前，仍大致配合IAEA的查核與核子保障要求。

但情況隨後快速惡化。2019年7月，IAEA發現伊朗低濃縮鈾庫存突破協議上限；同年秋天，德黑蘭又開始使用先進離心機，在原本被禁止的設施恢復濃縮活動。到了2020年，伊朗更拒絕讓IAEA視察員進入兩處疑似曾從事核相關活動的地點。

2020年底，伊朗國會進一步通過法律，大幅削減與IAEA在強化監控及查核方面的合作，並要求加速核計畫。伊朗之後把鈾濃縮純度提高至60%，距離約90%的武器級濃縮鈾只剩相對短的技術步驟。

阻撓查核的手段也愈來愈直接。2021年夏天，伊朗關閉卡拉季（Karaj）一座離心機工廠的監控攝影機，其中一部更遭摧毀；隔年6月，德黑蘭要求IAEA拆除依核協議設置的監控設備。IAEA同時指出，伊朗安全人員曾對視察員進行「過度侵入性的身體搜查」，構成恐嚇。

2023年1月，IAEA又在福爾多核設施發現未申報的離心機配置，並驗出純度高達83.7%的濃縮鈾，已逼近武器級水準。一名前美國外交官透露，當時是一名經驗豐富的俄羅斯籍視察員發現離心機管線出現細微變化，才察覺異狀。數月後，伊朗撤銷這名視察員及多名IAEA濃縮鈾專家的工作資格。

IAEA署長葛羅西當時直言，伊朗驅逐這批資深視察員，對該機構監督伊朗核計畫的能力造成「非常嚴重的打擊」。

更棘手的是，自2026年2月美以對伊朗發動空襲以來，IAEA除布什爾（Bushehr）核電廠外，已無法進入其他核設施；2025年遭轟炸的設施，視察員至今也未能重返。長期查核中斷，使IAEA失去對伊朗核計畫的「知識連續性」，無法確認濃縮鈾、離心機等受監控物項目前的數量、狀態與位置。

核威脅倡議研究員、前白宮國安會反擴散主任布魯爾（Eric Brewer）形容，IAEA如今面臨「相當巨大的資訊缺口」，未來若要重新掌握全貌，必須投入更強監控與更長時間。卡內基國際和平基金會核政策專家艾克頓（James Acton）更警告，若伊朗現在決心取得核彈，「它就會取得」，並估計未來3年內擁核機率約為五五波。

精華 FAQ

  • 因為IAEA理事會認定伊朗未履行核子保障義務，且長期限制、阻撓甚至破壞查核機制，因此以23票贊成通過決議，將伊朗核問題提交安理會處理。

  • 伊朗先後拒絕視察員進入敏感地點、關閉監控攝影機、要求拆除設備，還對視察員進行侵入式搜查，並撤銷多名資深專家的資格，讓監督能力大幅下降。

  • 外界最擔心的是查核中斷後出現資訊缺口，IAEA無法確認濃縮鈾與離心機的位置和數量；若伊朗決意衝刺核武，專家警告其取得核彈的風險已明顯升高。

伊朗 聯合國 以色列

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