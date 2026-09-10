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伊朗斷定「美大選」後重啟戰爭 發射飛彈強攻美艦 美回擊5油輪

編譯周辰陽／綜合9日電
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從以色列一側的約旦河谷望去，約旦防空系統9日據報攔截伊朗發射的飛彈。(歐新社)
從以色列一側的約旦河谷望去，約旦防空系統9日據報攔截伊朗發射的飛彈。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗首度直接飛彈攻擊美艦，並襲擊美軍約旦基地。
  • 重點二：美軍在阿曼灣等地反擊，擊中5艘伊朗油輪。
  • 重點三：德黑蘭警告將升級對抗，並鎖定美國相關船隻。

美伊局勢急速升溫，伊朗首度直接發射飛彈攻擊二艘美國軍艦並突襲美軍約旦基地，美軍則於阿曼灣及哈克島附近擊中5艘伊朗油輪反擊，德黑蘭當局隨即發出強硬警告，揚言進一步鎖定停靠科威特和巴林港口的美國船隻。紐約時報指出，德黑蘭已釋出訊號，表明願意升級對抗美國。

美國中央司令部(Centcom)表示，因應伊朗連續兩天鎖定美軍艦，美軍對伊朗油輪展開打擊。伊朗革命衛隊隨後發射彈道飛彈報復美軍在約旦的基地，並稱重創美軍機棚、戰機掩體及兩艘驅逐艦；約旦指防空系統擊落來襲20枚飛彈中的18枚。

Ｘ平台公開來源情報帳號「AMK Mapping」指出，伊朗此次從全境約12座飛彈基地發射30至40枚彈道飛彈，包括數枚搭載集束彈頭的飛彈，鎖定一處美軍基礎設施與兩座空軍基地，是數月來最大規模攻擊。

美軍在數分鐘內密集發射近100枚每枚價值400萬至500萬美元的愛國者PAC-2/3攔截彈，仍有數枚飛彈擊中目標。革命衛隊海軍司令部更發布警告，要求科威特與巴林港口附近與美國相關的油輪船員立即撤離。

伊朗大致撐住美國和以色列二月發動的大規模軍事行動，但近幾個月的消耗戰已構成經濟威脅。美方封鎖使伊朗幾乎無法出口石油，加上領導人擔心對荷莫茲海峽的控制正在鬆動，促使德黑蘭加強攻擊力道，將升高衝突視為對付美國的主要籌碼。

伊朗6日宣稱，發射彈道飛彈攻擊二艘美國軍艦，促使美軍攻擊三艘伊朗油輪作為回應。伊朗安全事務負責人雷札伊不久後則宣布，計畫在波斯灣設立航運「限制區」，範圍將超越伊朗控制荷莫茲海峽的行動。

伊朗資深官員已表示，願意談判恢復初步和平協議。但美國總統川普傾向維持消耗戰策略，並在經濟上扼殺伊朗。伊朗高層認為，隨著美國11月期中選舉逼近，一場不得人心的戰爭可能傷害川普和共和黨，現在或許是提高賭注的最佳時機。一些伊朗領導人更認為，川普無論如何都會在期中選舉後重啟戰爭。

專家指出，這種局勢讓近期一連串衝突再度引爆全面戰爭的風險升高。日內瓦高等研究院伊朗問題專家薩貝特說，伊朗可能加劇軍事對抗，同時設法避免陷入全面戰爭，「伊朗希望這能推高全球油價，或讓荷莫茲海峽再度完全關閉」。

此外，伊朗先前並未鎖定美國海軍艦艇攻擊。國際危機組織伊朗問題專家阿齊茲指出，這波攻擊美國軍艦是一次重大升級，「這些盤算顯然已經改變」。

阿齊茲表示，美國戰前不認為伊朗能精準攻擊區域美軍基地，但近幾個月伊朗已證明具備這項能力，包括七月攻擊約旦美軍基地造成二名美軍陣亡，未來也可能鎖定美軍艦隊。

精華 FAQ

  • 內文指出，伊朗首度直接發射飛彈攻擊2艘美國軍艦，並突襲美軍位於約旦的基地，還宣稱造成機棚、戰機掩體與驅逐艦受損，顯示衝突已明顯升級。

  • 美國中央司令部表示，美軍在阿曼灣及哈克島附近擊中5艘伊朗油輪，作為對伊朗連續鎖定美軍艦艇的回應，藉此打擊伊朗海上運輸與能源壓力。

  • 專家認為，伊朗此舉是重大升級，且可能試圖以提高油價、威脅荷莫茲海峽來施壓美國；同時伊朗也押注美國選舉前後的政治風險，讓局勢更接近全面戰爭。

伊朗 彈道飛彈 以色列

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