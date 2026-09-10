伊朗斷定「美大選」後重啟戰爭 發射飛彈強攻美艦 美回擊5油輪

從以色列一側的約旦河谷望去，約旦防空系統9日據報攔截伊朗發射的飛彈。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗首度直接飛彈攻擊美艦，並襲擊美軍約旦基地。

伊朗首度直接飛彈攻擊美艦，並襲擊美軍約旦基地。 重點二： 美軍在阿曼灣等地反擊，擊中5艘伊朗油輪。

美軍在阿曼灣等地反擊，擊中5艘伊朗油輪。 重點三：德黑蘭警告將升級對抗，並鎖定美國相關船隻。

美伊局勢急速升溫，伊朗 首度直接發射飛彈攻擊二艘美國軍艦並突襲美軍約旦基地，美軍則於阿曼灣及哈克島附近擊中5艘伊朗油輪反擊，德黑蘭當局隨即發出強硬警告，揚言進一步鎖定停靠科威特和巴林港口的美國船隻。紐約時報指出，德黑蘭已釋出訊號，表明願意升級對抗美國。

美國中央司令部(Centcom)表示，因應伊朗連續兩天鎖定美軍艦，美軍對伊朗油輪展開打擊。伊朗革命衛隊隨後發射彈道飛彈 報復美軍在約旦的基地，並稱重創美軍機棚、戰機掩體及兩艘驅逐艦；約旦指防空系統擊落來襲20枚飛彈中的18枚。

Ｘ平台公開來源情報帳號「AMK Mapping」指出，伊朗此次從全境約12座飛彈基地發射30至40枚彈道飛彈，包括數枚搭載集束彈頭的飛彈，鎖定一處美軍基礎設施與兩座空軍基地，是數月來最大規模攻擊。

美軍在數分鐘內密集發射近100枚每枚價值400萬至500萬美元的愛國者PAC-2/3攔截彈，仍有數枚飛彈擊中目標。革命衛隊海軍司令部更發布警告，要求科威特與巴林港口附近與美國相關的油輪船員立即撤離。

伊朗大致撐住美國和以色列 二月發動的大規模軍事行動，但近幾個月的消耗戰已構成經濟威脅。美方封鎖使伊朗幾乎無法出口石油，加上領導人擔心對荷莫茲海峽的控制正在鬆動，促使德黑蘭加強攻擊力道，將升高衝突視為對付美國的主要籌碼。

伊朗6日宣稱，發射彈道飛彈攻擊二艘美國軍艦，促使美軍攻擊三艘伊朗油輪作為回應。伊朗安全事務負責人雷札伊不久後則宣布，計畫在波斯灣設立航運「限制區」，範圍將超越伊朗控制荷莫茲海峽的行動。

伊朗資深官員已表示，願意談判恢復初步和平協議。但美國總統川普傾向維持消耗戰策略，並在經濟上扼殺伊朗。伊朗高層認為，隨著美國11月期中選舉逼近，一場不得人心的戰爭可能傷害川普和共和黨，現在或許是提高賭注的最佳時機。一些伊朗領導人更認為，川普無論如何都會在期中選舉後重啟戰爭。

專家指出，這種局勢讓近期一連串衝突再度引爆全面戰爭的風險升高。日內瓦高等研究院伊朗問題專家薩貝特說，伊朗可能加劇軍事對抗，同時設法避免陷入全面戰爭，「伊朗希望這能推高全球油價，或讓荷莫茲海峽再度完全關閉」。

此外，伊朗先前並未鎖定美國海軍艦艇攻擊。國際危機組織伊朗問題專家阿齊茲指出，這波攻擊美國軍艦是一次重大升級，「這些盤算顯然已經改變」。

阿齊茲表示，美國戰前不認為伊朗能精準攻擊區域美軍基地，但近幾個月伊朗已證明具備這項能力，包括七月攻擊約旦美軍基地造成二名美軍陣亡，未來也可能鎖定美軍艦隊。