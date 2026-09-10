英制裁以色列種族清洗 英相挺以巴兩國方案「不袖手旁觀」

在加薩走廊南部汗尤尼斯，以色列軍方9日警告居民撤離後，對一棟房屋發動空襲，濃煙和火焰從房屋中升起。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國譴責以色列屯墾區暴力，指西岸出現種族清洗。

英國譴責以色列屯墾區暴力，指西岸出現種族清洗。 重點二： 英國宣布制裁屯墾區商品，並認定占領整體違法。

英國宣布制裁屯墾區商品，並認定占領整體違法。 重點三：以色列反制關閉領事館，並禁止12名英國人士入境。

英國外交大臣米勒班9日表示，以色列 政府支持的屯墾區恐怖分子正在約旦河西岸進行種族清洗。這是以色列建國以來英國發出的最嚴厲譴責，兩國關係跌至數十年谷底。英國首相柏能投書「衛報」表示：「我相信中東的兩國方案(Two-State Solution)。這正是我們採取行動以維持該希望的原因。」

中央社報導，柏能(Andy Burnham)在投書中寫道，看著慘痛苦難持續發生，他「不會袖手旁觀」，並表示英國長期以來因害怕被貼上反以色列標籤，而對採取行動猶豫不決。

米勒班(Ed Miliband)在下議院宣布對以色列屯墾區商品實施全面制裁時表示，英國政府將採取官方立場，認定以色列對約旦河西岸的占領整體而言屬於違法。

英國廣播公司新聞網(BBC News)以「英國制裁約旦河西岸：對以色列關係跌至數十年谷底」為題報導，米勒班表示，倫敦此舉標誌著解決以巴衝突的「新方法的開始」，「不僅譴責不公正和苦難，而且還採取行動」。

英國在歷經今夏的密集外交斡旋後，官方立場大幅轉變。在西岸屯民暴力事件日增的情況下，包括法國與加拿大在內的12個國家宣布實施制裁。

英國首相柏能、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與加拿大總理卡尼(Mark Carney)在聯合聲明中表示：「為履行保護兩國方案的承諾、維護我們的利益並挺身捍衛我們的價值觀，現在是採取進一步行動的時候了，避免為時已晚。」

對此，以色列外交部長薩爾(Gideon Saar)宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館，並禁止包括左翼政治人物柯賓(Jeremy Corbyn)與工黨議員艾波特(Diane Abbott)在內的12名英國議員及活動人士入境以色列。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)表示，華府「顯然」不會採取與英國相同的作法，也不希望看到約旦河西岸局勢陷入動盪，但他拒絕做出進一步評論。柏能已事先向美國總統川普(Donald Trump)簡報此項計畫。

以色列擴大耶路撒冷以東「E1區」屯墾計畫，使得英國的行動變得日益迫切；該計畫實際上可能會切斷約旦河西岸南北兩側的聯繫，威脅未來任何巴勒斯坦國的可行性。

米勒班在下議院發言指出：「英國政府認為，屯墾區恐怖分子確實在約旦河西岸部分地區對巴勒斯坦人進行種族清洗。以色列政府往往對此視而不見，更糟的是，其政府成員還發表言論並採取行動支持強迫巴勒斯坦人流離失所。」

另據法媒指出，以色列外交部長薩爾9日在斯洛維尼亞為以色列大使館揭幕時表示，以色列「並未計畫將任何人從加薩走廊驅逐或遣送出境」。

薩爾(Gideon Saar)表示，如果有任何人「自願」離開加薩走廊(Gaza Strip)，「並且有國家準備好接納，如同世界其他衝突地區一樣，我們不會反對」。

多位以色列內閣成員曾表示有意將飽受戰火肆虐的200萬加薩居民全數遷出。他們多半宣稱這是自願性的，強調巴勒斯坦人想要離開，但是受到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)阻撓。