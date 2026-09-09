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強攻美艦升高衝突 伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗首都德黑蘭民眾7日走過市中心一面反美國總統川普的看板。（歐新社）
伊朗首都德黑蘭民眾7日走過市中心一面反美國總統川普的看板。（歐新社）

伊朗首次攻擊美國軍艦後，高層領導人近幾天發出的警告愈來愈強硬。紐約時報指出，德黑蘭已釋出訊號，表明願意升級對抗美國。

伊朗大致承受住美國和以色列2月發動的大規模軍事行動，但近幾個月的消耗戰已構成經濟威脅。美方封鎖使伊朗幾乎無法出口主要收入來源石油，加上領導人擔心對荷莫茲海峽的控制正在鬆動，促使德黑蘭加強言論與攻擊力道，將升高衝突視為目前對付美國的主要籌碼。

伊朗6日宣稱，發射彈道飛彈攻擊2艘美國軍艦，促使美軍攻擊3艘伊朗油輪作為回應。伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）隔天告訴國會議員，「對等回應」美國攻擊的時代已經結束。他說：「從現在開始，任何針對伊朗利益與安全的侵略，都將遭到更迅速、更猛烈、更痛苦的回應。」

伊朗安全事務負責人雷札伊（Mohsen Rezaei）不久後宣布，計畫在波斯灣設立航運「限制區」，範圍將超越伊朗控制荷莫茲海峽的行動。

伊朗資深官員已表示，願意談判恢復初步和平協議。但美國總統川普沒有興趣，傾向維持消耗戰策略，並在經濟上扼殺伊朗。德黑蘭高層認為，隨著美國11月期中選舉逼近，一場不得人心的戰爭可能傷害川普和共和黨，現在或許是提高賭注的最佳時機。一些伊朗領導人更認為，川普無論如何都會在期中選舉後重啟戰爭。

專家指出，這種局勢增加近期一連串衝突再度引爆全面戰爭的風險。日內瓦高等研究院（Geneva Graduate Institute）伊朗問題專家薩貝特（Farzan Sabet）說：「要怎麼重新取得主動？就升高衝突。」他表示，伊朗可能加劇軍事對抗，同時設法避免重新陷入全面戰爭，「這會造成高度破壞，但與此同時，他們希望這能推高全球油價，或讓荷莫茲海峽再度完全關閉。」

此外，伊朗先前並未認真試圖鎖定美國海軍艦艇，而且似乎不願發動可能造成美國人員重大傷亡的攻擊。國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗問題專家阿齊茲（Hamidreza Azizi）指出，這次攻擊美國軍艦是一次重大升級，「這些盤算顯然已經改變」。

阿齊茲表示，美國戰前不認為伊朗能精準攻擊美國在這個地區的軍事基地，但近幾個月伊朗已證明具備這項能力，包括7月攻擊美國在約旦的一座基地，造成2名美軍士兵死亡，未來也可能同樣擅長鎖定海軍艦隊。

美國隨後攻擊3艘伊朗油輪並擊沉其中1艘，顯示華府嚴肅看待這次攻擊，也反映美國已認識到伊朗軍事能力的演變。阿齊茲說：「雙方都試圖劃定自己的紅線，也試圖盡可能把對方的紅線往後推。」

精華 FAQ

  • 因為伊朗面臨美國封鎖、石油出口受阻與經濟壓力，同時擔心對荷莫茲海峽的控制鬆動，於是把升高衝突當成對美施壓與爭取主動的手段。

  • 這是伊朗對美軍艦的重大升級，顯示其盤算已改變。過去伊朗較少刻意鎖定美艦，如今更願意冒險提高軍事對抗程度，但仍試圖避免全面戰爭。

  • 德黑蘭認為，不受歡迎的戰爭可能傷害川普與共和黨，因此選舉前提高賭注最有利；部分領導人甚至判斷川普在期中選舉後仍可能重啟戰爭。

期中選舉 伊朗 川普

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