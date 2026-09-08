我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

伊朗媒體：油輪哈格島外海遭美飛彈擊中 無傷亡

中央社／德黑蘭8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

伊朗媒體今天報導，一枚美國飛彈擊中哈格島（Kharg Island）外海的一艘油輪，目前並未傳出人員傷亡。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出：「一艘小型伊朗油輪在距離哈格島4英里處，遭到美國恐怖主義軍隊發射的飛彈襲擊。這艘油輪是在哈格島錨地區域遭美軍的投射物擊中。」

另外，伊朗媒體今天稍早表示，位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗南部港口城市賈斯克（Jask），今晚傳出兩起爆炸聲響。

法斯通訊社（Fars）報導：「今晚約9時45分，賈斯克市傳出爆炸聲響。爆炸分兩個階段發生，間隔時間相當短。」

精華 FAQ

  • 報導指稱，一艘小型伊朗油輪在距離哈格島約4英里處、位於錨地區域時遭飛彈擊中，消息來源為塔斯尼姆通訊社。

  • 根據內文，目前並未傳出人員傷亡，報導僅提到油輪遭到飛彈襲擊，未說明船隻受損程度或後續救援狀況。

  • 法斯通訊社指出，賈斯克約在晚上9時45分傳出爆炸聲，且爆炸分成2個階段發生，2次之間的間隔相當短。

伊朗 荷莫茲海峽

上一則

控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品

下一則

13歲喬治王子進伊頓公學「離家住校」 威廉、凱特陪同報到

延伸閱讀

石油樞紐哈格島附近爆炸聲響 傳伊朗油輪遭美飛彈襲擊

石油樞紐哈格島附近爆炸聲響 傳伊朗油輪遭美飛彈襲擊
美攻擊伊朗3油輪 報復伊朗襲擊美軍航艦與驅逐艦

美攻擊伊朗3油輪 報復伊朗襲擊美軍航艦與驅逐艦
美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級

美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級
美軍轟3艘伊朗油輪 美司令嗆加倍奉還 伊朗報復鎖定6艘船

美軍轟3艘伊朗油輪 美司令嗆加倍奉還 伊朗報復鎖定6艘船

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島