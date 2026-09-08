國防轉捩點？伊朗改良射程1200公里彈道飛彈 採取新戰略「先發制人」

一艘快艇7日在伊朗阿巴斯港外海的荷莫茲海峽航行。（美聯社）

美聯社報導，伊朗 官方媒體7日宣稱，德黑蘭已改良「卡西姆巴希爾」（Qassem Basir）彈道飛彈 性能，包括射程與精準度，並將其形容為伊朗國防的「轉捩點」，表明德黑蘭的新戰略準則，即未來面對任何威脅，可能採取先制行動。

伊朗最高國家安全委員會主席雷扎伊（Mohsen Rezaei）日前宣稱，伊朗新的飛彈能力已對一艘美國軍艦進行「測試」。不過，美聯社指出，目前尚無法確認他所指的是否就是固體燃料的卡西姆巴希爾飛彈。美國日前表示，伊朗曾向美國軍艦發射彈道飛彈，美艦成功閃避，美軍隨後報復打擊3艘伊朗油輪。

伊朗官媒稱，卡西姆巴希爾如今具備更遠射程、更高精準度，並可搭載約半噸重彈頭。這款飛彈去年首次公開時，伊朗曾宣稱射程至少達1200公里。

美聯社指出，伊朗近日對外訊息明顯轉趨強硬，而彈道飛彈計畫本身也是美國與以色列 今年初對伊朗發動攻擊時提出的理由之一。

與此同時，美伊也持續就荷莫茲海峽控制權隔空交鋒。雷扎伊宣布計畫在海峽附近設立「禁航區」，要求船隻依照伊朗指定航線通行；白宮則駁斥相關主張，稱荷莫茲海峽仍保持開放並由美方掌控，美國海軍也已完成掃雷。

美軍表示，截至7日已有94艘商船被迫改道，另有3艘失去航行能力。

波斯灣國家對局勢持續升高也表達不滿。阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）表示，荷莫茲海峽不應由任何單一國家控制，強調能源出口與經貿活動不能遭到「挾持」。阿拉伯國家聯盟秘書長法赫米（Nabil Fahmy）也表示，不會接受區域海上通道成為其他國家談判或戰略盤算的籌碼。