國防轉捩點？伊朗改良射程1200公里彈道飛彈 採取新戰略「先發制人」
美聯社報導，伊朗官方媒體7日宣稱，德黑蘭已改良「卡西姆巴希爾」（Qassem Basir）彈道飛彈性能，包括射程與精準度，並將其形容為伊朗國防的「轉捩點」，表明德黑蘭的新戰略準則，即未來面對任何威脅，可能採取先制行動。
伊朗最高國家安全委員會主席雷扎伊（Mohsen Rezaei）日前宣稱，伊朗新的飛彈能力已對一艘美國軍艦進行「測試」。不過，美聯社指出，目前尚無法確認他所指的是否就是固體燃料的卡西姆巴希爾飛彈。美國日前表示，伊朗曾向美國軍艦發射彈道飛彈，美艦成功閃避，美軍隨後報復打擊3艘伊朗油輪。
伊朗官媒稱，卡西姆巴希爾如今具備更遠射程、更高精準度，並可搭載約半噸重彈頭。這款飛彈去年首次公開時，伊朗曾宣稱射程至少達1200公里。
美聯社指出，伊朗近日對外訊息明顯轉趨強硬，而彈道飛彈計畫本身也是美國與以色列今年初對伊朗發動攻擊時提出的理由之一。
與此同時，美伊也持續就荷莫茲海峽控制權隔空交鋒。雷扎伊宣布計畫在海峽附近設立「禁航區」，要求船隻依照伊朗指定航線通行；白宮則駁斥相關主張，稱荷莫茲海峽仍保持開放並由美方掌控，美國海軍也已完成掃雷。
美軍表示，截至7日已有94艘商船被迫改道，另有3艘失去航行能力。
波斯灣國家對局勢持續升高也表達不滿。阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）表示，荷莫茲海峽不應由任何單一國家控制，強調能源出口與經貿活動不能遭到「挾持」。阿拉伯國家聯盟秘書長法赫米（Nabil Fahmy）也表示，不會接受區域海上通道成為其他國家談判或戰略盤算的籌碼。
伊朗官方媒體宣稱改良的是「卡西姆巴希爾」彈道飛彈，強調其射程與精準度都已提升，並稱可搭載約半噸重彈頭，還將其視為國防的「轉捩點」。 報導指出，伊朗是在傳達新的戰略準則：未來若面臨任何威脅，可能不再被動等待，而是採取先制行動。這被解讀為伊朗對外訊息轉趨強硬。 伊朗揚言在海峽附近設禁航區，引發美方反駁並強調航道仍開放；阿聯與阿拉伯國家聯盟也表達不滿，因能源出口、商船通行與區域安全都可能受影響。
精華 FAQ
伊朗官方媒體宣稱改良的是「卡西姆巴希爾」彈道飛彈，強調其射程與精準度都已提升，並稱可搭載約半噸重彈頭，還將其視為國防的「轉捩點」。
報導指出，伊朗是在傳達新的戰略準則：未來若面臨任何威脅，可能不再被動等待，而是採取先制行動。這被解讀為伊朗對外訊息轉趨強硬。
伊朗揚言在海峽附近設禁航區，引發美方反駁並強調航道仍開放；阿聯與阿拉伯國家聯盟也表達不滿，因能源出口、商船通行與區域安全都可能受影響。
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