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伊朗快撐不住了？汽油漲價揭困境 荷莫茲王牌威力減弱

編譯季晶晶／綜合外電
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伊朗調漲高用量汽油價格之際，美國海上封鎖與制裁正加重其經濟壓力，專家指出荷莫茲海...
伊朗調漲高用量汽油價格之際，美國海上封鎖與制裁正加重其經濟壓力，專家指出荷莫茲海峽籌碼逐漸減弱。（路透）

伊朗政府宣布，自9月8日起，針對每月用量超過110公升的高用量用戶調高汽油價格。

民眾每月用油超過110公升後，超額部分每公升將漲至10萬伊朗里亞爾。這項措施只影響重度用油者，卻凸顯出戰爭、美國海上封鎖及經濟制裁正加重伊朗壓力。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，民眾每月仍可按補貼價格購買110公升汽油。前60公升每公升1.5萬里亞爾，接下來50公升每公升3萬里亞爾；超過110公升後，才適用每公升10萬里亞爾的新價格，按自由市場匯率換算約為4美分。

這次漲價呈現伊朗的困境，儘管當地汽油價格仍是全球最低地區之一，但伊朗政府擔心引爆抗議，先前延後漲價。

漲價曾引爆全國示威

2019年，伊朗突然調高汽油價格並實施配給，隨即爆發遍及全國各地的大規模示威。

去年12月，伊朗新增第三級油價，民眾每月用量超過160公升後，超額部分每公升5萬里亞爾，這次把高用量的門檻降至110公升，且超額部分漲至每公升10萬里亞爾。

此際正值美國以「前所未見的經濟攻勢」對伊朗施壓，試圖達成軍事手段未能實現的目標。華府與區域國家認為，持續升高的經濟壓力將迫使德黑蘭允許船隻自由通過荷莫茲海峽。

全球約五分之一的石油與液化天然氣供應經由這條水道運輸。伊朗長期以來都將控制海峽視為與美國交涉的重要籌碼。

荷莫茲王牌效力減弱

但伊朗分析師阿齊茲（Arash Azizi）指出，伊朗無法完全封鎖荷莫茲海峽。替代的能源供應持續流入市場，其他國家也已逐漸適應並作出調整，這暴露出伊朗對區域及全球造成經濟痛苦的能力有限。相較之下，美國的海上封鎖確實重創伊朗。

根據三名伊朗消息人士，美國的施壓行動正變得愈來愈難以承受。伊朗取得外匯、進口商品及連結全球金融網路的能力大幅受限，燃料與小麥等重要進口物資短缺也日益令人擔憂。

伊朗領導階層尤其擔心，物價飆升、貿易轉弱及家庭收入承壓，可能重新點燃全國性動亂。

革命衛隊可能選擇硬撐

不過，經濟受創不代表伊朗一定會讓步。前美國談判代表羅斯（Dennis Ross）警告，華府可能把伊朗的經濟困境視為戰略成功的證據，但現實比這複雜許多。伊朗革命衛隊可能認為，伊朗能夠承受經濟痛苦，靠耐力熬過壓力，而不是選擇妥協。

英國皇家聯合軍事研究所高級研究員歐茲切利克（Burcu Ozcelik）也表示，經濟壓力確實提高國內爆發抗議的風險，但戰時心態目前仍深刻影響伊朗民眾。

外國軍事介入、平民傷亡，以及與美國主導秩序對抗的感受，仍支撐部分民眾基於愛國心支持或容忍伊朗政府。

收費方式可能是談判突破口

區域消息人士透露，第三方仍在斡旋，與伊朗討論新的解決方案。突破口可能在荷莫茲海峽通行費爭議。伊朗可放棄徵收一般通行費，但保留針對合法航行、安全或環境服務收費的權利，這可讓雙方各自宣稱獲勝。

如果能宣布荷莫茲海峽重新開放，羅斯認為美國總統川普會接受協議。

伊朗宣布9月8日起調高汽油價格，針對每月用量超過110公升的高用量用戶。示意圖。...
伊朗宣布9月8日起調高汽油價格，針對每月用量超過110公升的高用量用戶。示意圖。（路透）

精華 FAQ

  • 伊朗自9月8日起維持每月110公升以內的補貼油價，超過部分每公升調至10萬里亞爾。前60公升為1.5萬里亞爾，接下來50公升為3萬里亞爾，主要衝擊高用量用戶。

  • 因為這不只是能源政策調整，而是戰爭、美國海上封鎖與經濟制裁疊加後的結果。伊朗外匯、進口與金融連結受限，燃料和小麥短缺風險升高，民生壓力也更明顯。

  • 荷莫茲海峽是全球重要能源航道，伊朗過去常把控制通行當籌碼，但分析認為其封鎖能力有限。未來可能改以通行費爭議協商，讓伊朗與美國都能宣稱取得成果。

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