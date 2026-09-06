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伊朗：將在荷莫茲海峽附近劃設新「禁區」

中央社／德黑蘭6日綜合外電報導
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通行荷莫茲海峽的油輪。（路透檔案照）
通行荷莫茲海峽的油輪。（路透檔案照）

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊今天表示，德黑蘭計劃在荷莫茲海峽以外的水域宣布一個「禁區」，此舉針對任何伊朗認為試圖通過該水道的船隻。

美聯社報導，在美國因德黑蘭向美國軍艦發射彈道飛彈而對3艘伊朗油輪進行打擊一天後，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）接受國營媒體訪問時作以上表示，但是透露的細節有限。

專家指出，伊朗針對美國軍艦的上述行動屬危險升級，因為先前對海上的襲擊只針對商船。

雷札伊表示，新的禁區最快將在接下來幾天或數週內宣布，「將自美國海軍封鎖線起始，延伸至荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並且從這一側繼續進入波斯灣（Persian Gulf）」。他說：「任何進入這一區域，意圖通過荷莫茲海峽而且遭到確認的船隻，都將被列入我們的制裁清單中。」

目前不清楚伊朗所指的美國長期封鎖線具體位置何在。該封鎖行動針對伊朗港口，目的是阻止德黑蘭出口石油。美軍表示，目前有超過20艘軍艦參與封鎖，截至今天已經造成92艘商船改變路線並使其中3艘失去動力。

精華 FAQ

  • 伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，德黑蘭計劃在荷莫茲海峽以外的水域宣布新禁區，範圍還會延伸至荷莫茲海峽與波斯灣一帶。

  • 雷札伊說，任何進入該區域、且被確認意圖通過荷莫茲海峽的船隻，都將被列入伊朗的制裁清單，顯示德黑蘭將以經濟與政治手段回應。

  • 這項宣布是在美國因伊朗向美國軍艦發射彈道飛彈而打擊3艘伊朗油輪後提出，外界認為伊朗直接將原本針對商船的海上衝突進一步升高。

彈道飛彈 伊朗 荷莫茲海峽

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