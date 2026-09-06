駐以大使哈克比 譴責猶太屯墾者「恐怖分子」

美國駐以色列大使哈克比5日到約旦河西岸探視巴勒斯坦裔美國居民，直指猶太屯墾者是恐怖分子。(歐新社)

美國駐以色列 大使哈克比(Mike Huckabee)再次譴責猶太 屯墾者在約旦河西岸的暴力行為，怒斥他們是「恐怖分子」，做的是「恐怖主義行徑」。

美聯社報導，哈克比5日到西岸圖爾穆斯·阿亞村(Turmus Ayya)，慰問數月來因襲擊而感到不安的巴勒斯坦 裔美國居民。這條村落過去一年來頻頻遭以色列屯墾者襲擊。

聯合國人道主義事務協調廳(OCHA)指出，自2023年10月哈瑪斯與以色列在加薩爆發衝突後，屯墾者在西岸同類的襲擊事件激增。

哈克比探望該村落時指出，「如果有人擅自闖入，插上自己的旗幟，強占不屬於他們的東西，燒毀汽車，焚燒清真寺，闖入民宅大肆破壞，在牆上塗鴉，這固然是犯罪行為，不僅如此，更是一種恐怖主義行為」。

長期以來，美國官員都是用「恐怖分子」來指稱哈瑪斯，罕見用同樣詞語直接形容以色列屯墾者。哈克比近期則頻頻使用，美聯社形容為川普政府「異常嚴厲的斥責」。

7月下旬，約旦河西岸城鎮庫斯拉(Qusra)屯墾者持續動亂，包圍包括巴勒斯坦裔美國人住宅在內的多棟房屋，封堵道路，在院外搭設帳篷，切斷水電；幾天後又焚燒清真寺，在牆上用希伯來語塗鴉辱罵。哈克比當時即形容他們是「恐怖分子」。

哈克比 5 日訪問圖爾穆斯·阿亞村時，明確表明他的探望及發言對象是美國公民，儘管西岸300萬巴勒斯坦人裡，美國公民占比很小，但卻是重要組成部分。

哈克比說，許多居住在該村落以及西岸其他社區的美國公民，沒有過上他們應有的生活，也沒過著和平的生活，受到一些人的干擾，這些人製造了種種不公平且非法的挑戰。

他更怒斥某些具體的犯罪和恐怖行為必須得到應有的調查和審判，又說美國大使館無權調查這些犯罪活動，但可以告知東道國政府「有些問題不容忽視，必須解決」。

哈克比此行也會見了約10名巴勒斯坦裔美國居民，他們講述了暴力事件對他們生活及財產的影響。

以色列總理內唐亞胡早前譴責「少數暴徒」的行為，外交部指他們的行為「令人不齒」，然而卻沒有說明任何解決措施。

美國駐以色列大使哈克比(中)5日到約旦河西岸探視巴勒斯坦裔美國居民，直指猶太屯墾者是恐怖分子。(歐新社)

美國駐以色列大使哈克比5日到約旦河西岸探視巴勒斯坦裔美國居民，直指猶太屯墾者是恐怖分子。(歐新社)

美國駐以色列大使哈克比5日到約旦河西岸探視巴勒斯坦裔美國居民，直指猶太屯墾者是恐怖分子。(歐新社)