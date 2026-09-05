美軍轟3艘伊朗油輪 美司令嗆加倍奉還 伊朗報復鎖定6艘船

美國中央司令部5日在X發布影片，證實打擊3艘伊朗「影子網絡」油輪，回應伊朗伊斯蘭革命衛隊試圖以彈道飛彈攻擊美軍艦。圖為影片畫面。(路透)

紐約時報 報導，美國與伊朗 5日在荷莫茲海峽 展開新一輪報復攻擊，美國中央司令部證實打擊3艘伊朗「影子網絡」油輪，回應伊朗伊斯蘭革命衛隊試圖以彈道飛彈攻擊2艘美軍艦；伊朗隨後宣布加強對區域美軍艦的攻擊，且稱已鎖定3艘海峽油輪，以及另外3艘與美國有關的船隻。

中央司令部5日證實，在哈格島外海與賈斯克附近，分別癱瘓革命衛隊油輪Downy號與Stark 1號；另在阿曼灣要求船員棄船後，摧毀未載油的Kylo號，以此回應稍早伊朗企圖攻擊美軍1艘航艦與1艘驅逐艦。美軍稱，這次成功躲避攻擊，且未有人員傷亡。

美軍表示，這3艘油輪隸屬伊朗價值數十億美元的「影子網絡」（shadow network），為革命衛隊及其海外代理勢力提供資金。

中央司令部司令古柏並直接點名革命衛隊放話：「如果你們攻擊我們2艘軍艦，我們會讓你們付出更高的經濟代價，摧毀你們3艘船。」他還說，美國將毫不猶豫保衛美軍，必要時將摧毀伊朗數量有限、暴露在外的油輪船隊。

中央司令部並公布打擊油輪影片，可見船身被擊中瞬間引爆強烈火光並冒出大量濃煙。

革命衛隊則透過國營媒體聲明稱，伊方鎖定的3艘油輪，是為報復美軍攻擊，並稱這些油輪當時「正沿荷莫茲海峽未經授權的航線航行」。

伊朗軍方也未承認曾攻擊美國軍艦，並警告若華府持續打擊伊朗船隻並封鎖港口，伊方將擴大並加強對美國軍艦的攻擊。