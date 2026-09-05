我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

石油樞紐哈格島附近爆炸聲響 傳伊朗油輪遭美飛彈襲擊

中央社／德黑蘭5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗石油出口樞紐哈格島。（路透）
伊朗石油出口樞紐哈格島。（路透）

在華府與德黑蘭爆發新一波衝突數日後，伊朗半官方法斯通訊社今天報導，位在波斯灣的伊朗石油樞紐哈格島的附近傳出多起爆炸聲響。

法斯通訊社（Fars News Agency）報導，其駐哈格島（Kharg Island）記者聽到爆炸聲，但未見濃煙。學生新聞網（Student News Network）則稱，一艘伊朗油輪在哈格島附近遭到美國的飛彈襲擊。

在2月28日美國與以色列發動這場戰爭之前，哈格島處理伊朗90%石油出口。

美國總統川普8月30日曾在社群媒體發布貼文，稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上一段由人工智慧（AI）生成的影片。

沒有證據顯示哈格島當時遭到攻擊。川普可能藉此對伊朗進行嚇阻和施壓。

精華 FAQ

  • 法斯通訊社稱其駐哈格島記者聽到爆炸聲但未見濃煙，學生新聞網則進一步報導，一艘伊朗油輪疑似在哈格島附近遭到美國飛彈襲擊。

  • 內文指出，在2月28日美國與以色列發動戰爭之前，哈格島負責處理伊朗90%的石油出口，因此它是伊朗對外能源輸出的關鍵據點。

  • 川普在8月30日曾於社群媒體發文，聲稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上AI生成影片；但報導指出當時沒有證據顯示該島真的遭到攻擊。

伊朗 石油 以色列

上一則

川普：普澤仇恨很深 俄烏戰遲未結束是兩人性格問題

下一則

Nvidia黃仁勳捐1,000萬美元 助尼泊爾災後復原

延伸閱讀

美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日

美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日
川普發動報復伊朗新招 首度「以油輪換油輪」反擊

川普發動報復伊朗新招 首度「以油輪換油輪」反擊
伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武

伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武
伊朗婚禮遭炸4死 疑美軍彈藥直接命中 范斯稱調查中

伊朗婚禮遭炸4死 疑美軍彈藥直接命中 范斯稱調查中

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

2026-08-30 20:00
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底