石油樞紐哈格島附近爆炸聲響 傳伊朗油輪遭美飛彈襲擊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在華府與德黑蘭爆發新一波衝突數日後，伊朗半官方法斯通訊社今天報導，位在波斯灣的伊朗石油樞紐哈格島的附近傳出多起爆炸聲響。
法斯通訊社（Fars News Agency）報導，其駐哈格島（Kharg Island）記者聽到爆炸聲，但未見濃煙。學生新聞網（Student News Network）則稱，一艘伊朗油輪在哈格島附近遭到美國的飛彈襲擊。
在2月28日美國與以色列發動這場戰爭之前，哈格島處理伊朗90%石油出口。
美國總統川普8月30日曾在社群媒體發布貼文，稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上一段由人工智慧（AI）生成的影片。
沒有證據顯示哈格島當時遭到攻擊。川普可能藉此對伊朗進行嚇阻和施壓。
法斯通訊社稱其駐哈格島記者聽到爆炸聲但未見濃煙，學生新聞網則進一步報導，一艘伊朗油輪疑似在哈格島附近遭到美國飛彈襲擊。 內文指出，在2月28日美國與以色列發動戰爭之前，哈格島負責處理伊朗90%的石油出口，因此它是伊朗對外能源輸出的關鍵據點。 川普在8月30日曾於社群媒體發文，聲稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上AI生成影片；但報導指出當時沒有證據顯示該島真的遭到攻擊。
精華 FAQ
法斯通訊社稱其駐哈格島記者聽到爆炸聲但未見濃煙，學生新聞網則進一步報導，一艘伊朗油輪疑似在哈格島附近遭到美國飛彈襲擊。
內文指出，在2月28日美國與以色列發動戰爭之前，哈格島負責處理伊朗90%的石油出口，因此它是伊朗對外能源輸出的關鍵據點。
川普在8月30日曾於社群媒體發文，聲稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上AI生成影片；但報導指出當時沒有證據顯示該島真的遭到攻擊。
上一則
川普：普澤仇恨很深 俄烏戰遲未結束是兩人性格問題
下一則