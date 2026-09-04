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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

編譯梁采蘩／即時報導
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3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼...
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普政府近來對伊朗發動新一波經濟攻勢，被形容為「經濟D-Day」，如今開始看出效果。3名伊朗高層消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。

消息人士說，伊朗神權統治階層數十年來一直有辦法繞過制裁，但美國最新措施讓伊朗陷入遠比以往脆弱的處境，如今能取得外匯或採購商品的管道所剩無幾。

若這波經濟攻勢能打破持續數月的戰爭僵局，對華府而言將是一項重要進展；不過伊朗也警告，可能以升高軍事行動回應壓力，使局勢更加危險。

儘管伊朗持續干擾荷莫茲海峽航運，經由海峽流向國際市場的能源供應已增加，但美國封鎖伊朗石油出口，已切斷德黑蘭最主要的收入來源。大宗商品數據分析公司Kpler資料顯示，伊朗原油本月裝船量已從一年前每日約170萬桶，暴跌至約26萬桶。

美國同時擴大次級制裁，鎖定與伊朗做生意的國家，企圖阻止德黑蘭利用美元交易結算石油收入，以及為重要商品與原物料進口取得資金。3名消息人士表示，伊朗過去仰賴掩護公司、未登記油輪與走私網規避制裁的成本大幅升高。石油收入銳減又讓德黑蘭資金日益吃緊，更難負擔繞過制裁所需的高額成本。

與此同時，阿拉伯聯合大公國8月19日宣布，暫停與伊朗所有商業與金融往來，也使伊朗少了一條重要貿易與資金管道。

這波壓力已迅速反映到伊朗國內。里亞爾近幾天跌至歷史新低，兌美元匯率從一年前約100萬里亞爾貶至目前超過220萬里亞爾。一名高階消息人士表示，伊朗汽油庫存只夠再撐約兩個月；儘管伊朗本身生產石油，但因煉油能力有限，仍必須進口汽油。

官方數據顯示，伊朗過去12個月平均通膨率達69.9%，食品、飲料與菸草價格漲幅更接近這個數字的兩倍。失業率升至9.1%，就業人口較一年前減少約45萬人；平均月薪僅約125美元，遠低於官方估計每戶每月約450美元的基本生活支出。

蘇格蘭聖安德魯斯大學現代史教授安薩里（Ali Ansari）說：「他們承受非常、非常沉重的經濟壓力，也正在失去對海峽的控制。真正的問題是，他們是否會選擇談判，我認為他們最後不得不談。」

這顯示美伊戰爭正進入新階段，雙方都試圖把壓力傳導到對方國內政治。一名伊朗高階官員表示，德黑蘭希望高油價與通膨壓力，能在11月美國期中選舉前迫使川普政府卻步；華府則希望經濟惡化促使伊朗民眾起而抗爭。

精華 FAQ

  • 核心是封鎖伊朗石油出口並堵住制裁規避管道，讓德黑蘭最主要的外匯來源大幅縮水，同時連帶壓縮其進口商品、取得美元與維持經濟運作的能力。

  • 里亞爾匯率創新低，通膨高達69.9%，失業率升至9.1%，平均月薪遠低於基本生活支出；此外汽油庫存有限，顯示能源與民生壓力正快速累積。

  • 一方面，美國希望經濟惡化逼伊朗回到談判桌；另一方面，伊朗可能以升高軍事行動回應壓力。雙方都在把壓力傳導到對方國內政治，讓局勢更危險。

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