我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

83歲勞勃狄尼洛曬3歲女兒 7寶爸「長女、么女相差51歲」

雞蛋下鍋前要不要洗？專家曝答案 很多人做錯

紐時：美軍轟伊朗火箭發射器 曝光罕見的布雷手段

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報指出，火箭布雷相當罕見，可能是伊朗擾亂荷莫茲海峽的新手段。圖為伊朗革命衛...
紐約時報指出，火箭布雷相當罕見，可能是伊朗擾亂荷莫茲海峽的新手段。圖為伊朗革命衛隊成員參加2021年軍演。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美軍空襲伊朗兩具火箭發射器，稱其可能用來投放水雷；若屬實，代表伊朗可能新增罕見的火箭布雷手段，對荷莫茲海峽航運構成新威脅。

美國周一空襲伊朗，目標是兩具火箭發射器，理由是這些發射器可能被用來投放水雷。紐約時報報導，用火箭投放水雷的武器很罕見，可能代表伊朗又開發出一種可擾亂荷莫茲海峽的手段。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示：「有人觀察到伊朗革命衛隊正準備向荷莫茲海峽發射搭載水雷的火箭。」

這是7月29日以來，美方首次承認對伊朗發動攻擊。伊朗隨後反擊，向約旦和阿聯境內的美軍基地密集發射中程彈道飛彈，但未傳出傷亡。

伊朗以擁有數量龐大的各式水雷著稱，包括由潛水員裝在船體上的小型吸附式水雷，以及由船艇布放、可能擊沉目標船隻的大型水雷。不過，外界對於伊朗從陸地以火箭布雷的能力所知甚少。目前無法獨立證實美軍說法，但如果消息屬實，就代表伊朗新增了一種武器選項，儘管威力可能不大。

航運與海事產業新聞網站Maritime Executive於2025年1月報導，伊朗海上軍演時展示了一款Fajr-5火箭的變體，可投放單枚漂浮水雷。這類水雷的寬度受限於火箭333公釐的口徑，攜帶的炸藥可能僅數十磅，對採用雙殼結構的油輪威脅不大，就算船體受創，也能避免載送的原油外洩。對在波斯灣作業的小型漁船而言比較危險。

最令人擔心、威脅性最大的水雷，則裝有數百磅炸藥，通常會錨定在特定位置，漂浮於水面下方，或沉置海床。

美國中央司令部描述的小型水雷，也可能在軍艦船體炸出一個小孔，造成某個水密隔艙進水。

自2月伊朗戰事爆發以來，美國中央司令部對於在荷莫茲海峽清除了哪些種類的水雷以及清除數量，始終未提供具體細節。 

精華 FAQ

  • 美國周一空襲伊朗，主要鎖定兩具火箭發射器，理由是這些發射器可能被用來搭載並投放水雷。美方並稱，曾觀察到伊朗革命衛隊有相關準備動作。

  • 因為伊朗雖以大量水雷聞名，但外界對其從陸地以火箭布雷的能力所知甚少。若消息屬實，顯示伊朗可能發展出一種新型、可擾亂荷莫茲海峽的武器選項。

  • 報導指出，這類水雷受火箭口徑限制，裝藥量可能只有數十磅，對大型雙殼油輪威脅有限，但對小型漁船、軍艦或薄弱船體仍可能造成破壞。

伊朗 火箭 荷莫茲海峽

上一則

黛安娜逝世29周年 親弟悼念：8月31日是我最不喜歡的一天

延伸閱讀

美伊戰火重燃 美軍空襲荷莫茲海峽小島 伊朗報復攻擊約旦

美伊戰火重燃 美軍空襲荷莫茲海峽小島 伊朗報復攻擊約旦
荷莫茲海峽襲伊朗火箭發射器 美軍一個月以來首度動武

荷莫茲海峽襲伊朗火箭發射器 美軍一個月以來首度動武
相隔1個月再開火 美轟炸伊朗火箭發射陣地 伊襲約旦空軍基地回應

相隔1個月再開火 美轟炸伊朗火箭發射陣地 伊襲約旦空軍基地回應

美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元

美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的
紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化