Axios：川普擬在荷莫茲海峽有限度打擊伊朗 防止重建軍力
美媒引述3名美國官員說法披露，美國總統川普及其高層幕僚考慮在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發動有限度的軍事打擊，以防止伊朗重建用於攻擊船隻的雷達與飛彈系統。
新聞網站Axios報導，這項計畫由美軍中央司令部（US Central Command）於過去一週擬定，並獲得國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的支持，但在近期與伊朗交火之前，尚未獲得川普的批准。
然而，報導指出，在局勢進一步升級後，川普可能會對該計畫亮綠燈。
報導指出，白宮上週原本傾向不批准這項打擊計畫，以避免與伊朗升高衝突。但伊朗週日以彈道飛彈攻擊駐約旦美軍基地，可能改變川普的想法。
川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國將回應伊朗攻擊，「狠狠打擊他們」。
一名美國官員表示，中央司令部對伊朗試圖重建其在海峽一帶的雷達、防空及反艦飛彈能力感到擔憂，因為這些能力可讓伊朗更精準地攻擊船隻。
中央司令部近日向赫格塞斯、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及白宮回報，美軍可能需要定期打擊伊朗，以確保每天有數十艘油輪能相對安全地駛出波斯灣。
另外，一名白宮官員表示：「總統保留一切可運用的選項。伊朗人想要達成協議，但他們總是晚了一步、差了一截。」
美方擔心伊朗在海峽一帶重建雷達、防空與反艦飛彈系統，將更精準攻擊船隻，影響波斯灣航運安全，因此研議有限度軍事打擊以壓制其能力。 報導指出，該計畫由美軍中央司令部在過去一週擬定，並獲得國防部長赫格塞斯支持，但在近期與伊朗交火前，仍未取得川普批准。 白宮原本傾向避免升高衝突，但伊朗週日以彈道飛彈攻擊駐約旦美軍基地後，情勢明顯惡化。川普也公開表示，美國將對伊朗攻擊作出強硬回應。
精華 FAQ
美方擔心伊朗在海峽一帶重建雷達、防空與反艦飛彈系統，將更精準攻擊船隻，影響波斯灣航運安全，因此研議有限度軍事打擊以壓制其能力。
報導指出，該計畫由美軍中央司令部在過去一週擬定，並獲得國防部長赫格塞斯支持，但在近期與伊朗交火前，仍未取得川普批准。
白宮原本傾向避免升高衝突，但伊朗週日以彈道飛彈攻擊駐約旦美軍基地後，情勢明顯惡化。川普也公開表示，美國將對伊朗攻擊作出強硬回應。
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