荷莫茲海峽襲伊朗火箭發射器 美軍一個月以來首度動武
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一名美國官員今天表示，美國軍方對荷莫茲海峽的伊朗火箭發射器進行打擊。這是過去一個月以來美軍首度對伊朗採取軍事行動。
美聯社報導，伊朗半官方媒體報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）中的拉拉克島（Larak Island）附近傳出爆炸聲。
根據因涉及敏感軍事調動而要求匿名的美方官員說法，觀察到伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）部隊準備向海峽發射搭載水雷的火箭。
美軍上週剛完成荷莫茲海峽國際航運路線的水雷清除作業。
伊朗國營媒體播出的革命衛隊聲明提及，「我們數名戰士及同胞殉難和受傷」，並且表示「侵略者將因這次攻擊受到懲罰」。
革命衛隊並未公布確切傷亡人數。
美國官員表示，美軍對荷莫茲海峽附近的伊朗火箭發射器進行打擊，這是近1個月來美軍首度對伊朗採取軍事行動。 美方匿名官員指出，觀察到伊斯蘭革命衛隊部隊準備向海峽發射搭載水雷的火箭，疑似對國際航運構成威脅。 革命衛隊聲明稱有數名戰士及同胞殉難和受傷，並表示侵略者將因這次攻擊受到懲罰，但未公布確切傷亡人數。
精華 FAQ
美國官員表示，美軍對荷莫茲海峽附近的伊朗火箭發射器進行打擊，這是近1個月來美軍首度對伊朗採取軍事行動。
美方匿名官員指出，觀察到伊斯蘭革命衛隊部隊準備向海峽發射搭載水雷的火箭，疑似對國際航運構成威脅。
革命衛隊聲明稱有數名戰士及同胞殉難和受傷，並表示侵略者將因這次攻擊受到懲罰，但未公布確切傷亡人數。
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