荷莫茲海峽通過船隻略增 但仍低於10天移動平均

荷莫茲海峽的航運流量略有增加。(路透)

正當美國和伊朗 持續互不相讓，今天曝光的資料顯示，荷莫茲海峽 的航運流量略有增加。另一方面，外界關注伊朗和阿曼關於這道海峽的協商進展。

路透報導，根據全球航運即時情報公司Kpler的資料，昨天可見通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大宗商品船隻由前天的8艘增至10艘，但仍低於10天移動平均約15艘。

其中有2艘中型燃料油輪、1艘液化石油 氣（LPG）運輸船、1艘巴拿馬型（Panamax）油輪和3艘大輕便型（handymax）油輪是由阿曼灣（Gulf of Oman）駛入荷莫茲海峽，其餘1艘中型燃料油輪、1艘瀝青油輪及1艘散裝貨輪則是從波斯灣駛出通過海峽。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）先前表示，伊朗和阿曼已就如何共管荷莫茲海峽及分享相關收入達成同意。但1名伊朗高階消息人士昨天透露，雙方對協議細節仍在磋商。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）今天凌晨則表示，1艘油輪在荷莫茲海峽遭到不明射彈擊中起火，隨後火勢已撲滅。