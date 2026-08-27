川普：伊朗領袖左半身重傷 戰爭將迎終局 酸他「戲演得不錯」

在伊朗德黑蘭，一名伊朗男子（左）26日手持伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像，參加反對美國的夜間示威活動。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱伊朗最高領袖仍在世，但左半身含手腳受重傷。

川普稱伊朗最高領袖仍在世，但左半身含手腳受重傷。 重點二： 他預測美伊對伊朗的戰爭將很快結束，並酸稱對方戲演得不錯。

他預測美伊對伊朗的戰爭將很快結束，並酸稱對方戲演得不錯。 重點三：伊朗與阿曼就荷莫茲海峽權益談判，海峽開放仍取決於美方態度。

美國總統川普 26日表示，伊朗 最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）仍然在世，但身體左側有嚴重傷勢；川普還預測美國與以色列 對伊朗的戰爭將「很快就會」結束，並重申美國已成功重啟荷莫茲海峽。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，川普告訴政治評論員貝克（Glenn Beck）：「他的傷勢非常嚴重。身體左側包括手臂、腿，整個左側都受了傷。」

川普指出，如果穆吉塔巴．哈米尼已經去世，伊朗政府還聲稱定期與他商議，那「這場戲得算是演得相當不錯」。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊26日宣稱，伊朗與阿曼已就兩國在荷莫茲海峽水域的權益及收益分配達成協議，但如果美方不接受兩國的條件，這條重要航道將不會重新開放。

路透報導，伊朗與阿曼數周來斷斷續續談判，協商如何管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運流量。今年2月爆發戰爭前，全球約1/5石油和液化天然氣的運輸需經過這條海峽。

由於美伊兩國爭相控制海峽，並分別實施封鎖措施，這條航道的大部分航運活動陷入停擺，推高全球能源價格。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人莫赫比（Hossein Mohebbi）告訴伊朗國營媒體：「荷莫茲海峽屬於伊朗與阿曼…我方已和阿曼進行談判約1個月，並取得雙方都能接受的成果。」

莫赫比說：「在這些談判中，雙方已就兩國在海峽水域的權益，以及伊朗與阿曼的海峽收益分配比例達成協議。」

伊斯蘭革命衛隊並指控美國試圖阻撓伊朗與阿曼的磋商，導致協議遲遲未能敲定。

莫赫比指出：「若美方停止阻撓並重返協議，我們就能按照已達成協議的框架開放荷莫茲海峽…若美國不接受我們的條件，海峽在任何情況下都不會開放。」

同日，川普也來湊熱鬧，受訪時聲稱25日有1000萬桶石油從荷莫茲海峽運出，「荷莫茲海峽在正常運轉」。

儘管美伊衝突已持續接近半年，並導致波斯灣能源供應受限，今年原油價格上漲逾40%。投資人對美國本周公布、要擴大對德黑蘭經濟施加壓力的計畫大致反應冷淡，原因是華府並未對包括中國在內的貿易夥伴祭出次級制裁；而中國是伊朗原油的最大買家。

伊朗半官方通訊社Tasnim援引伊朗副外交部長加里巴巴迪的說法報導，伊朗與阿曼將進一步舉行會談，計畫在「30至60天內談判出一條新的永久航線」，以恢復經由這條重要水道的航運。

此外，國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。