我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

川普：伊朗領袖左半身重傷 戰爭將迎終局 酸他「戲演得不錯」

編譯中心／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在伊朗德黑蘭，一名伊朗男子（左）26日手持伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像，參...
在伊朗德黑蘭，一名伊朗男子（左）26日手持伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像，參加反對美國的夜間示威活動。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱伊朗最高領袖仍在世，但左半身含手腳受重傷。
  • 重點二：他預測美伊對伊朗的戰爭將很快結束，並酸稱對方戲演得不錯。
  • 重點三：伊朗與阿曼就荷莫茲海峽權益談判，海峽開放仍取決於美方態度。

美國總統川普26日表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）仍然在世，但身體左側有嚴重傷勢；川普還預測美國與以色列對伊朗的戰爭將「很快就會」結束，並重申美國已成功重啟荷莫茲海峽。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，川普告訴政治評論員貝克（Glenn Beck）：「他的傷勢非常嚴重。身體左側包括手臂、腿，整個左側都受了傷。」

川普指出，如果穆吉塔巴．哈米尼已經去世，伊朗政府還聲稱定期與他商議，那「這場戲得算是演得相當不錯」。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊26日宣稱，伊朗與阿曼已就兩國在荷莫茲海峽水域的權益及收益分配達成協議，但如果美方不接受兩國的條件，這條重要航道將不會重新開放。

路透報導，伊朗與阿曼數周來斷斷續續談判，協商如何管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運流量。今年2月爆發戰爭前，全球約1/5石油和液化天然氣的運輸需經過這條海峽。

由於美伊兩國爭相控制海峽，並分別實施封鎖措施，這條航道的大部分航運活動陷入停擺，推高全球能源價格。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人莫赫比（Hossein Mohebbi）告訴伊朗國營媒體：「荷莫茲海峽屬於伊朗與阿曼…我方已和阿曼進行談判約1個月，並取得雙方都能接受的成果。」

莫赫比說：「在這些談判中，雙方已就兩國在海峽水域的權益，以及伊朗與阿曼的海峽收益分配比例達成協議。」

伊斯蘭革命衛隊並指控美國試圖阻撓伊朗與阿曼的磋商，導致協議遲遲未能敲定。

莫赫比指出：「若美方停止阻撓並重返協議，我們就能按照已達成協議的框架開放荷莫茲海峽…若美國不接受我們的條件，海峽在任何情況下都不會開放。」

同日，川普也來湊熱鬧，受訪時聲稱25日有1000萬桶石油從荷莫茲海峽運出，「荷莫茲海峽在正常運轉」。

儘管美伊衝突已持續接近半年，並導致波斯灣能源供應受限，今年原油價格上漲逾40%。投資人對美國本周公布、要擴大對德黑蘭經濟施加壓力的計畫大致反應冷淡，原因是華府並未對包括中國在內的貿易夥伴祭出次級制裁；而中國是伊朗原油的最大買家。

伊朗半官方通訊社Tasnim援引伊朗副外交部長加里巴巴迪的說法報導，伊朗與阿曼將進一步舉行會談，計畫在「30至60天內談判出一條新的永久航線」，以恢復經由這條重要水道的航運。  

此外，國際油價連續第三天下挫，布蘭特盤中最低跌破每桶86美元，西德州一度失守80美元大關。

精華 FAQ

  • 川普稱穆吉塔巴．哈米尼仍然在世，但身體左側傷勢非常嚴重，包含手臂、腿部等部位都受傷，並以此推測伊朗政府的說法可能刻意包裝。

  • 他認為這場戰爭「很快就會」結束，並強調荷莫茲海峽運輸已恢復正常，暗示局勢可能出現轉折，但他同時也以嘲諷口吻批評伊朗說法。

  • 伊朗與阿曼據稱已就海峽水域權益及收益分配達成協議，並計畫在30至60天內談出永久航線；但伊朗也表示，若美方不接受條件，海峽仍不會開放。

伊朗 川普 以色列

上一則

授勳換星鏈？ 澤倫斯基拉攏馬斯克 爭取深入俄境200公里

下一則

沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災

延伸閱讀

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗

川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗
川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說

川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說
伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武

伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

2026-08-19 21:16

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了