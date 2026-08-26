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美切經濟命脈 伊朗憂物價漲、搶加油 德黑蘭示威恐再爆

編譯中心／綜合25日電
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在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站大排長龍。（美聯社）
在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站大排長龍。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國新制裁衝擊下，德黑蘭加油站出現民眾搶加油潮。
  • 重點二：伊朗民眾擔心物價上漲與生活壓力加劇，示威恐再起。
  • 重點三：全球多地衝突壓低石油供應，能源市場仍面臨高度不穩。

在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站25日大排長龍。民眾擔心美方制裁將進一步推升物價、加劇生活壓力，甚至可能再度引發示威。

中央社引述法新社報導，美國對伊朗的戰爭已持續6個月，在軍事上已陷入僵局，且和平談判停滯，重要水道荷莫茲海峽的大多數航運受阻，華府轉而以經濟手段施壓。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）24日公布旨在讓伊朗「經濟窒息」的計畫，並稱其「目標是切斷維繫這個暴政政權的所有經濟命脈」。

伊朗領導人雖對美方強硬言論不予理會，且伊朗已經歷數十年制裁，但首都德黑蘭部分居民仍擔心，自己將受到制裁衝擊。

55歲房仲業者亞茲迪安（Mehdi Yazdian）呼籲當局穩定物價，並稱：「制裁勢將影響民眾生活，無論經濟條件好壞，大家都受到傷害。」

伊朗在戰爭爆發前就已飽受高通膨困擾，並因此引發反政府示威運動，抗議活動在今年1月達到高峰。伊朗當局鎮壓這場示威運動，外國人權團體表示，有數千人在鎮壓中喪生。

當地45歲英語教師法拉哈尼（Kia Farahani）說，類似動盪可能再次發生。他表示：「我個人完全不害怕戰爭，因為這是我們的土地。但我認為，這場戰爭將更偏向經濟層面，民眾會承受很大壓力，可能再次爆發示威。」

據路透估算顯示，今年全球近半石油來自受衝突影響的國家，凸顯目前供應中斷情況已使過往能源危機相形失色。

報導指出，美國與以色列6個月前聯手攻擊伊朗，引發有紀錄以來最大石油供應危機，目前仍看不到明確的結束跡象。與此同時，俄烏戰爭迫使產油及煉油量下滑，包括鄰近的哈薩克今年也受到影響。

利比亞持續的衝突以及美國今年初對委內瑞拉石油出口的限制，讓情況雪上加霜。

路透根據國際能源總署（IEA）數據計算，受上述衝突影響的國家以2025年產量計算，每天合計生產約4500萬桶石油，占全球供應量逾43%。這些供應中斷情況，加深全球對美國石油供應的依賴。

根據分析師估計，隨著沙烏地阿拉伯將石油改道運往紅海，以及波斯灣石油出口商祕密將石油運出荷莫茲海峽，目前波斯灣石油供應中斷規模約為每天500萬至700萬桶。

波斯灣衝突和俄烏戰爭也使得全球煉油產能減少約1成。

國際能源總署已從緊急儲備中釋出創紀錄數量的石油，以助緩衝供應衝擊。這些釋出行動如今大致完成，而全球石油庫存仍持續下降。

精華 FAQ

  • 美國財政部長表示，這項計畫目標是讓伊朗「經濟窒息」，並切斷維繫政權的經濟命脈，藉由經濟手段迫使伊朗讓步。

  • 許多居民擔心制裁會推升物價、加劇通膨與生活壓力，因此趕在情勢惡化前先補足燃料，也反映民眾對未來經濟的焦慮。

  • 報導指出，伊朗、俄烏、利比亞與委內瑞拉等衝突都在削弱供應，全球煉油產能下降、庫存續減，能源市場仍高度脆弱。

伊朗 荷莫茲海峽 加油站

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