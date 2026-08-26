荷莫茲商船遇襲 半年68起至少20死 掛這國旗幟受害最多

美國和伊朗長達6個月戰爭未停，許多商船在荷莫茲海峽及其周邊成為攻擊目標。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 荷莫茲海峽半年內傳68起商船遇襲或安全事件。

荷莫茲海峽半年內傳68起商船遇襲或安全事件。 重點二： 事件共釀至少20死、35傷，油輪占比最高。

事件共釀至少20死、35傷，油輪占比最高。 重點三：賴比瑞亞籍船隻最常受害，談判破裂後事件回升。

中東戰事未歇，荷莫茲海峽 及周邊水域已發生68起商船遭襲或其他安全事件，聯合國國際海事組織（IMO）指出，相關事件在和平談判期間一度減少，談判破裂後又再度增加。

中央社引述法新社報導，在美國、以色列 與伊朗 長達6個月的戰爭中，荷莫茲海峽一直是主要焦點，許多商船在這條攸關石油與天然氣運輸的重要航道上成為攻擊目標。

國際海事組織證實，波斯灣和鄰近水域共發生68起相關事件，平均每2.6天發生1起。在所有這些事件中，據報至少有20名海員或港口工作人員喪命、35人受傷、1人失蹤，其中約半數涉及油輪，20%為貨櫃船，15%為散裝貨輪。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）將其中47起事件歸類為攻擊事件，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻首當其衝，共涉及13起事件，其次是巴拿馬與馬紹爾群島，各涉及10起事件。懸掛伊朗旗幟的船隻則涉及4起事件。

在戰爭不同階段，這類事件發生的頻率有所起伏。

從2月底戰爭爆發到6月中旬達成和平談判架構協議期間，平均每2.3天就會發生一起相關事件。這些事件共造成16人死亡、19人受傷，這些事件遍及整個波斯灣地區，包括荷莫茲海峽東西兩側，以及伊拉克、伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和阿拉伯聯合大公國外海。

隨著和平談判持續進行，到7月7日前後，這類事件發生頻率降至平均每4.6天1起，期間沒有傳出有海員或其他工作人員死亡、失蹤或受傷。

在此期間發生的5起事件中，有4起集中在阿曼外海、海峽最狹窄處附近，且船隻行駛於未獲伊朗當局批准的航線上。

自談判破裂以來，相關事件發生率幾乎恢復至談判前水準，平均每2.8天發生1起，造成4名海員或工作人員死亡、16人受傷，另有1人失蹤。