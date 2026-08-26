我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

荷莫茲商船遇襲 半年68起至少20死 掛這國旗幟受害最多

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國和伊朗長達6個月戰爭未停，許多商船在荷莫茲海峽及其周邊成為攻擊目標。(路透)
美國和伊朗長達6個月戰爭未停，許多商船在荷莫茲海峽及其周邊成為攻擊目標。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：荷莫茲海峽半年內傳68起商船遇襲或安全事件。
  • 重點二：事件共釀至少20死、35傷，油輪占比最高。
  • 重點三：賴比瑞亞籍船隻最常受害，談判破裂後事件回升。

中東戰事未歇，荷莫茲海峽及周邊水域已發生68起商船遭襲或其他安全事件，聯合國國際海事組織（IMO）指出，相關事件在和平談判期間一度減少，談判破裂後又再度增加。

中央社引述法新社報導，在美國、以色列伊朗長達6個月的戰爭中，荷莫茲海峽一直是主要焦點，許多商船在這條攸關石油與天然氣運輸的重要航道上成為攻擊目標。

國際海事組織證實，波斯灣和鄰近水域共發生68起相關事件，平均每2.6天發生1起。在所有這些事件中，據報至少有20名海員或港口工作人員喪命、35人受傷、1人失蹤，其中約半數涉及油輪，20%為貨櫃船，15%為散裝貨輪。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）將其中47起事件歸類為攻擊事件，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻首當其衝，共涉及13起事件，其次是巴拿馬與馬紹爾群島，各涉及10起事件。懸掛伊朗旗幟的船隻則涉及4起事件。

在戰爭不同階段，這類事件發生的頻率有所起伏。

從2月底戰爭爆發到6月中旬達成和平談判架構協議期間，平均每2.3天就會發生一起相關事件。這些事件共造成16人死亡、19人受傷，這些事件遍及整個波斯灣地區，包括荷莫茲海峽東西兩側，以及伊拉克、伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和阿拉伯聯合大公國外海。

隨著和平談判持續進行，到7月7日前後，這類事件發生頻率降至平均每4.6天1起，期間沒有傳出有海員或其他工作人員死亡、失蹤或受傷。

在此期間發生的5起事件中，有4起集中在阿曼外海、海峽最狹窄處附近，且船隻行駛於未獲伊朗當局批准的航線上。

自談判破裂以來，相關事件發生率幾乎恢復至談判前水準，平均每2.8天發生1起，造成4名海員或工作人員死亡、16人受傷，另有1人失蹤。

精華 FAQ

  • 聯合國國際海事組織指出，波斯灣與鄰近水域半年共發生68起商船遭襲或其他安全事件，平均約每2.6天就有1起，顯示航運風險持續偏高。

  • 相關事件至少造成20名海員或港口工作人員死亡、35人受傷、1人失蹤，約半數涉及油輪，另有20%是貨櫃船、15%為散裝貨輪。

  • UKMTO統計顯示，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻最常受害，共13起；談判進行時事件曾降至每4.6天1起，談判破裂後又回升至接近原本水準。

伊朗 荷莫茲海峽 以色列

上一則

要烏克蘭暫停空襲 CIA局長突訪莫斯科

下一則

美切經濟命脈 伊朗憂物價漲、搶加油 德黑蘭示威恐再爆

延伸閱讀

靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價
荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低

荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低
美伊爭荷莫茲控制權 半島電視台用航運數據揭船公司更怕誰

美伊爭荷莫茲控制權 半島電視台用航運數據揭船公司更怕誰
五角大廈認了 2025年3度空襲葉門釀153平民死亡 但恐不只這些

五角大廈認了 2025年3度空襲葉門釀153平民死亡 但恐不只這些

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

2026-08-19 21:16

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科