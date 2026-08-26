荷莫茲商船遇襲 半年68起至少20死 掛這國旗幟受害最多
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中東戰事未歇，荷莫茲海峽及周邊水域已發生68起商船遭襲或其他安全事件，聯合國國際海事組織（IMO）指出，相關事件在和平談判期間一度減少，談判破裂後又再度增加。
中央社引述法新社報導，在美國、以色列與伊朗長達6個月的戰爭中，荷莫茲海峽一直是主要焦點，許多商船在這條攸關石油與天然氣運輸的重要航道上成為攻擊目標。
國際海事組織證實，波斯灣和鄰近水域共發生68起相關事件，平均每2.6天發生1起。在所有這些事件中，據報至少有20名海員或港口工作人員喪命、35人受傷、1人失蹤，其中約半數涉及油輪，20%為貨櫃船，15%為散裝貨輪。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）將其中47起事件歸類為攻擊事件，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻首當其衝，共涉及13起事件，其次是巴拿馬與馬紹爾群島，各涉及10起事件。懸掛伊朗旗幟的船隻則涉及4起事件。
在戰爭不同階段，這類事件發生的頻率有所起伏。
從2月底戰爭爆發到6月中旬達成和平談判架構協議期間，平均每2.3天就會發生一起相關事件。這些事件共造成16人死亡、19人受傷，這些事件遍及整個波斯灣地區，包括荷莫茲海峽東西兩側，以及伊拉克、伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和阿拉伯聯合大公國外海。
隨著和平談判持續進行，到7月7日前後，這類事件發生頻率降至平均每4.6天1起，期間沒有傳出有海員或其他工作人員死亡、失蹤或受傷。
在此期間發生的5起事件中，有4起集中在阿曼外海、海峽最狹窄處附近，且船隻行駛於未獲伊朗當局批准的航線上。
自談判破裂以來，相關事件發生率幾乎恢復至談判前水準，平均每2.8天發生1起，造成4名海員或工作人員死亡、16人受傷，另有1人失蹤。
聯合國國際海事組織指出，波斯灣與鄰近水域半年共發生68起商船遭襲或其他安全事件，平均約每2.6天就有1起，顯示航運風險持續偏高。 相關事件至少造成20名海員或港口工作人員死亡、35人受傷、1人失蹤，約半數涉及油輪，另有20%是貨櫃船、15%為散裝貨輪。 UKMTO統計顯示，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻最常受害，共13起；談判進行時事件曾降至每4.6天1起，談判破裂後又回升至接近原本水準。
精華 FAQ
聯合國國際海事組織指出，波斯灣與鄰近水域半年共發生68起商船遭襲或其他安全事件，平均約每2.6天就有1起，顯示航運風險持續偏高。
相關事件至少造成20名海員或港口工作人員死亡、35人受傷、1人失蹤，約半數涉及油輪，另有20%是貨櫃船、15%為散裝貨輪。
UKMTO統計顯示，懸掛賴比瑞亞旗幟的船隻最常受害，共13起；談判進行時事件曾降至每4.6天1起，談判破裂後又回升至接近原本水準。
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