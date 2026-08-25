軍情高層開戰前都警告過 川普仍下令攻打伊朗 近半年仍難收場

川普總統24日在白宮玫瑰園發表談話。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在多方警告下仍決定攻打伊朗，原想快速展現國力並削弱核計畫，卻因缺乏明確政治目標與外交失當，讓戰事拖延近6個月難以收場。

川普 總統2月與伊朗 開戰前幾天，召集情報首長到橢圓辦公室，詢問全面進攻是否是個好主意。儘管情報與軍事首長分別警告，此舉可能導致更強硬的政權上台、荷莫茲海峽遭關閉，還會造成人員傷亡，但川普仍下令發動攻擊，如今戰事已持續近6個月，仍無法收場。

華爾街日報25日報導，美方官員透露，川普在2025年6月攻擊3座伊朗核設施，以及今年1月突襲逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，希望再次展現美國力量。以色列 總理內唐亞胡提議，把伊朗作為華府的下一個戰場。

資深幕僚與內唐亞胡告訴川普，伊朗正處於數十年來最虛弱的時刻，讓他獲得難得機會，可以摧毀伊朗核計畫，並鞏固他作為和平締造者的政治遺產。問題在於，大規模攻擊是否能奏效，甚至推翻伊朗政權。

時任美國國家情報總監加巴德則向川普說明情報體系的評估。知情人士透露，加巴德告訴川普，殺死伊朗最高領袖可能會讓一個更加強硬、願意取得核武的政權上台；伊朗也將迅速關閉荷莫茲海峽，破壞全球能源市場穩定，並攻擊美國在中東的部隊與夥伴，引發盟友對美國決心與可靠性的質疑。

川普也從其他方面收到類似警告。美軍高層曾告訴他，戰爭將造成人員傷亡，引發對武器庫存的憂慮，也會讓已經過度延伸的美軍面臨戰備問題。但官員透露，川普最後仍被五角大廈提出的「決定性」方案說服，隨後下令發動攻擊。戰事於2月28日展開，川普並呼籲伊朗人民推翻政府。

開戰後不久，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫與川普伊朗事務特使威科夫走進海湖莊園一場募款活動，告知川普，以色列已擊殺伊朗最高領袖哈米尼。川普非常高興，叫兩人把消息告訴現場群眾，全場爆出掌聲。知情人士表示，川普沉浸在幕僚與賓客的讚美中，雙臂交叉、挺起胸膛。

然而，川普的喜悅並未持續太久。戰場損失以及美軍裝備與基地遭到破壞，開始引發外界質疑，美國究竟從這場衝突中得到了什麼。

將近6個月後，這場川普曾承諾會在6周內結束的衝突仍在持續，看不到明確的結束跡象。革命衛隊如今控制伊朗，並向荷莫茲海峽的商船開火；接替遭擊斃父親出任最高領袖的穆吉塔巴所領導的政權，也沒有任何投降跡象。

一些前白宮與前國安官員表示，川普想達成一項無限期限制伊朗核計畫的協議，並讓自己成為歷史性的戰時總統，但要實現這些目標並不容易。曾在民主、共和兩黨政府任職的布魯爾（Eric Brewer）表示：「這一切都可以預見，而且早就有人預測到了。這場戰爭是在缺乏明確政治目標下發動，試圖結束戰爭的外交努力也處理不當，兩者之間有著直接的聯繫。」