我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／費德勒回來了 笑談25年前敗給阿格西：我根本沒有機會

奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗德黑蘭街頭一幅反美海報，攝於24日。(美聯社)
伊朗德黑蘭街頭一幅反美海報，攝於24日。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國官員透露，魯比歐向外長說明美方暫不攻伊朗，將以制裁與海上封鎖取代動武，並在期中選舉前維持施壓。

Axios 25日報導，一名美國官員及另一名知情人士透露，國務卿魯比歐近日告訴數國外長，美方「目前」預計不會對伊朗發動新的攻擊，重點將轉向其他施壓手段，包括本周宣布的制裁措施。

消息人士表示，魯比歐概述川普政府目前的伊朗政策，包括暫時避免軍事行動、透過海上封鎖及新制裁加大經濟壓力，以及經由荷莫茲海峽運送盡可能多的石油進入全球能源市場。不過，美方官員表示，魯比歐雖明確指出美國沒有計畫恢復大規模作戰，但並未排除在伊朗率先攻擊時進行打擊。

Axios指出，美國認為海上封鎖正扼住伊朗，同時讓愈來愈多石油經由荷莫茲海峽運出，種種跡象也顯示，美國總統川普已對美伊戰爭感到惱火，希望至少目前能讓戰爭結束。一名美方官員表示，預計美方至少在期中選舉結束前都將維持這項政策，之後新的軍事行動可能再次成為選項。

此外，美國官員表示，荷莫茲海峽大部分水雷已經清除，加上近幾周愈來愈多油輪經由海峽南側航道通行，大幅削弱伊朗藉此影響全球能源市場的能力。另一名美方官員形容，美軍清除海峽水雷是美伊戰爭的分水嶺，基本上消除了伊朗主要施壓籌碼之一。官員說：「伊朗人已經失去對海峽的控制，現在是美國在控制。」

同時，海上封鎖也正切斷伊朗的重要收入來源。美方官員表示，伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）過去兩周幾乎沒有發現油輪。

美國官員表示，海峽局勢加上從波斯灣運出的石油持續增加，已使伊朗失去未來談判的一項重要籌碼，也使阿曼與伊朗之間任何可能涉及海峽的協議變得無關緊要。一名美方官員說：「我們現在沒有與伊朗談判，而是正在施壓他們。這種壓力可能迫使伊朗人重返談判桌。」

精華 FAQ

  • 他表示美國目前不預計對伊朗發動新的攻擊，且沒有恢復大規模作戰的計畫，但仍保留在伊朗先行攻擊時採取反制打擊的可能。

  • 川普政府把重點轉向制裁與海上封鎖，藉由加大經濟壓力、削弱伊朗石油出口，並讓更多原油經荷莫茲海峽運出，以壓縮伊朗籌碼。

  • 因為美軍清除海峽水雷、油輪改走南側航道，已削弱伊朗干擾航運的能力；同時哈格島出口受阻，讓伊朗失去影響能源市場與談判的籌碼。

伊朗 魯比歐 期中選舉

上一則

日本萬物齊漲超商、藏壽司為何降價？專家揭策略：沒犧牲利潤

延伸閱讀

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出
美伊停火破局 伊朗放話將突破美國海上封鎖 川普還剩什麼選項？

美伊停火破局 伊朗放話將突破美國海上封鎖 川普還剩什麼選項？
沒核協議也願收兵？WSJ：川普「1條件」想體面抽身 伊朗不買帳

沒核協議也願收兵？WSJ：川普「1條件」想體面抽身 伊朗不買帳
川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗

川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

2026-08-19 21:16

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題