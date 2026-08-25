伊朗與阿曼磋商不重要？魯比歐曝美國戰略轉向 期中選舉後再談動武

伊朗德黑蘭街頭一幅反美海報，攝於24日。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國官員透露，魯比歐向外長說明美方暫不攻伊朗，將以制裁與海上封鎖取代動武，並在期中選舉前維持施壓。

Axios 25日報導，一名美國官員及另一名知情人士透露，國務卿魯比歐 近日告訴數國外長，美方「目前」預計不會對伊朗 發動新的攻擊，重點將轉向其他施壓手段，包括本周宣布的制裁措施。

消息人士表示，魯比歐概述川普政府目前的伊朗政策，包括暫時避免軍事行動、透過海上封鎖及新制裁加大經濟壓力，以及經由荷莫茲海峽運送盡可能多的石油進入全球能源市場。不過，美方官員表示，魯比歐雖明確指出美國沒有計畫恢復大規模作戰，但並未排除在伊朗率先攻擊時進行打擊。

Axios指出，美國認為海上封鎖正扼住伊朗，同時讓愈來愈多石油經由荷莫茲海峽運出，種種跡象也顯示，美國總統川普已對美伊戰爭感到惱火，希望至少目前能讓戰爭結束。一名美方官員表示，預計美方至少在期中選舉 結束前都將維持這項政策，之後新的軍事行動可能再次成為選項。

此外，美國官員表示，荷莫茲海峽大部分水雷已經清除，加上近幾周愈來愈多油輪經由海峽南側航道通行，大幅削弱伊朗藉此影響全球能源市場的能力。另一名美方官員形容，美軍清除海峽水雷是美伊戰爭的分水嶺，基本上消除了伊朗主要施壓籌碼之一。官員說：「伊朗人已經失去對海峽的控制，現在是美國在控制。」

同時，海上封鎖也正切斷伊朗的重要收入來源。美方官員表示，伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）過去兩周幾乎沒有發現油輪。

美國官員表示，海峽局勢加上從波斯灣運出的石油持續增加，已使伊朗失去未來談判的一項重要籌碼，也使阿曼與伊朗之間任何可能涉及海峽的協議變得無關緊要。一名美方官員說：「我們現在沒有與伊朗談判，而是正在施壓他們。這種壓力可能迫使伊朗人重返談判桌。」