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川普對伊朗由戰轉向制裁 貝森特若迴避中國恐難奏效

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國財政部長貝森特揚言對伊朗發動「經濟版諾曼第登陸」，成敗卻取決於是否制裁中國。...
美國財政部長貝森特揚言對伊朗發動「經濟版諾曼第登陸」，成敗卻取決於是否制裁中國。（美聯社）

美國財政部長貝森特揚言對伊朗發動「經濟版諾曼第登陸」，成敗卻取決於是否制裁中國。中國買進伊朗約九成出口石油；美方若避而不碰，制裁效果有限，若對中企及銀行出手，又可能破壞美中貿易休兵。

貝森特周一宣布展開新一輪經濟制裁，將制裁全球逾60個協助伊朗取得核武及飛彈技術、賺取石油收入或從事網路行動的實體、個人及船隻。

記者會後，美國財政部又宣布，與伊朗在數位資產、科技、黃金、航空及航運五個領域往來的國家及實體，可能遭到連帶制裁。美方也將要求其他國家關閉伊朗最大國營銀行Melli的海外分行，並預告本周還會制裁一家金融機構，進一步限制伊朗航空、航運、黃金及數位貨幣交易。

不過，貝森特並未公布針對個別國家的具體措施，談到是否制裁中國銀行時，只表示「沒有人能置身美國制裁範圍之外」，但美方傾向先採取低調外交，也不會公開點名。

中國長期主張，美國單方面制裁伊朗缺乏正當性。國營企業大致遵守限制，以免失去美國金融體系管道，北京卻容許地方小型煉油廠透過變通方式進口伊朗原油。中國5月更要求國內企業不得配合美國對五家煉油廠的制裁。

中國外交部發言人林劍表示，制裁及施壓無助於解決問題，只會使情勢升高。

華府若制裁中國主要銀行，北京可能認定美國破壞雙方貿易休兵。中國也可能收緊關鍵礦產或藥品出口，反制美國。川普與中國國家主席習近平預定9月再度會晤，貝森特此時避免直接點名中國，也反映美方顧慮。

伊朗戰事已推高能源、運輸、肥料及保險成本，荷莫茲海峽航運受阻也加重全球供應鏈壓力。若美國全面制裁伊朗貿易夥伴，經濟衝擊還可能擴及印度、土耳其及波斯灣國家。

貝森特也承認，制裁若操之過急，可能撼動全球金融市場，因此會先給各國及企業時間切斷與伊朗的往來。美國能否真正封鎖伊朗收入，最終仍取決於華府是否願意承受制裁中國帶來的代價。

精華 FAQ

  • 美國財政部宣布制裁逾60個協助伊朗取得核武、飛彈技術，或透過石油、網路、航運、黃金與數位資產獲利的實體、個人及船隻，並擴大相關連帶制裁。

  • 因為中國購買伊朗約9成出口石油，是伊朗重要收入來源；若美方避開中國，中企與銀行仍可能繼續交易，制裁效果就會大幅受限。

  • 北京可能認定美國破壞貿易休兵，進一步收緊關鍵礦產或藥品出口反制；同時也可能衝擊全球金融市場，並波及印度、土耳其與波斯灣國家。

伊朗 川普 貝森特

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