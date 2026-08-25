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紐時：川普對伊朗策略顛三倒四 經濟諾曼第登陸要看中國臉色

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普24日在白宮。（美聯社）
美國總統川普24日在白宮。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統川普伊朗策略顛三倒四，一反華府傳統先禮後兵做法，短暫外交後直接動武卻未達目標，如今又重回經濟施壓。這套以次級制裁全面封鎖伊朗金流的方案雖具可行性，但既然可行，川普為何不一開始就用？而經濟封殺伊朗又需要中國配合，目前沒有跡象北京會點頭。這場「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）其實又是一場大型實驗，從歷史紀錄來看耗時漫長、成效有限。

美國通常先外交、再經濟制裁，軍事行動則是最後手段；川普今年初卻在短暫外交後直接轟炸伊朗，最終未達成解決核問題與政權更迭目標，還造成美伊人員傷亡及美方逾1000億美元成本。

如今川普政府重回經濟施壓並非不可行，美方計畫全面封堵伊朗取得資金的管道，從隱蔽的數位交易、船對船石油轉運，到透過黃金轉移資產都在打擊之列。

然而，紐時指出，這也引出一個最直接的問題：如果如此嚴密的制裁真的可行，為何川普當初不是先祭出經濟手段，而是直接讓美軍投入戰爭？川普今年2月跳過經濟制裁，直接動用武力，某種程度上正反映他認為經濟制裁見效太慢，而且歷史經驗顯示，制裁經常無法奏效。如今在其他可行選項所剩不多的情況下，他又走回頭路。

更棘手的是，若美國真要全面經濟封殺伊朗，勢必得面對中國。中國是伊朗目前最大的貿易夥伴，也是伊朗石油最大買家，2025年購買伊朗逾80%的石油。當年的諾曼第登陸不需要中國配合，但如今這場「經濟版諾曼第登陸」卻需要，而目前沒有跡象顯示北京有意配合。

長期研究經濟制裁的喬治城大學法學院訪問學者哈瑞爾（Peter Harrell）直言，「這很棘手」。川普今年稍早其實面臨兩個選擇：一是對中國企業強硬下手，二是封鎖伊朗油輪。由於川普不願破壞與中國國家主席習近平的經濟議程，最後選擇海上封鎖。

哈瑞爾說，結果證明，從政治上來說，封鎖伊朗油輪，比直接警告中國大公司「繼續與伊朗交易會被制裁」容易得多。

紐時提到，貝森特雖揚言對繼續與伊朗交易的國家祭出次級制裁，卻始終避免點名中國，顯然不願激怒北京，但中國恰恰是這套策略能否奏效的關鍵。

事實上，美國試圖把伊朗變成經濟棄兒並非新鮮事。

針對伊朗核計畫的大規模制裁早在前總統小布希政府時期就已開始，歐巴馬政府之後再逐步加碼，歷經多年才迫使德黑蘭接受2015年核協議，以限制核活動換取解除金融與石油制裁；但川普2018年上台後單方面退出協議，並重新極限施壓。

過往制裁成效也並不亮眼。即使在制裁之下，伊朗仍曾每天出口200萬至300萬桶石油，直到如今美國實施海上封鎖後，出口量才降至零星規模。

另一方面，衛星影像顯示，美軍2025年6月轟炸伊朗核設施後，核材料至今仍留在瓦礫覆蓋的儲存地點；伊朗政權也沒有垮台，反而換上更強硬的穆吉塔巴接掌最高領袖。

精華 FAQ

  • 紐時認為川普對伊朗的做法前後顛倒，先短暫外交、再直接動武，最後又回到經濟施壓，顯示他在可行方案不足下反覆切換工具，且未能達成核問題與政權更迭目標。

  • 因為伊朗的資金與石油交易高度依賴外部網絡，而中國是最大貿易夥伴與最大石油買家，若北京不配合，美方次級制裁和海上封鎖就難以真正切斷伊朗金流。

  • 文章指出，長年制裁雖曾壓低伊朗石油出口，但並未徹底迫使其屈服；2025年美軍轟炸後，核材料仍留在現場，政權也沒有垮台，反而出現更強硬的接班人。

伊朗 川普 紐約時報

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