200萬里亞爾換1美元 伊朗經濟重挫 懸賞千萬取川普小兒子人頭

伊朗首都德黑蘭街頭24日大批機車行經街頭，一面大型看板描繪美國總統川普遭勒喉。（美聯社）

美國持續海上封鎖並加大經濟施壓，伊朗 正面臨貨幣重貶、通膨逼近90%及汽油短缺；值此之際，伊朗國營媒體播出影片威脅美國總統川普 的小兒子巴倫，不僅聲稱他遭到全面監控，還以1000萬美元懸賞取其性命，並曝光他在紐約大學 的宿舍及網路帳號等資訊。

美國封鎖造成的實際衝擊已逐漸浮現，德黑蘭各地加油站大排長龍。伊朗國營「能源最佳化組織」警告，國內汽油供應已出現危急缺口，每日需求量達1.35億公升，目前短缺1500萬公升。

紐約郵報報導，伊朗國營媒體日前播出一段約3分鐘影片，名為「要在哪裡殺死巴倫」，聲稱掌握巴倫的行蹤。根據歐洲新聞台（Euronews）翻譯，影片展示巴倫就讀紐約大學宿舍的影像，還宣稱查出巴倫使用的Xbox、FIFA電玩及Discord帳號，以及其同學的相關帳號，並點名其中2人。

伊朗近來多次對川普及其家人發出死亡威脅。德黑蘭伊斯蘭革命廣場7月曾出現川普躺在棺材中的大型看板，旁邊以英文寫著「我們殺死川普」；伊朗支持的媒體也發布名為「要在哪裡殺死川普？！」的影片，聲稱掌握川普車隊往返佛州與紐約住所的行車路線。

川普2020年1月下令以無人機擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，便持續面臨來自伊朗的暗殺威脅。

美國政府上周起預告對伊朗發動「經濟版諾曼第登陸」，並於24日正式宣布對伊朗祭出「經濟放逐行動」，將鎖定數位資產、科技、黃金、航空及航運等領域封殺德黑蘭金流，並警告各國暫停與伊朗做生意。

根據金融時報，美國持續施壓之下，伊朗貨幣里亞爾近日貶至歷史新低，200萬里亞爾才能兌換1美元；年通膨率接近90%，食品通膨率則約為130%。

海上封鎖造成的燃料短缺也開始衝擊民眾生活。

德黑蘭一名不願具名的加油站工作人員表示，民眾擔心戰事再度爆發或油價上漲，油箱尚未見底便急著加油。由於每輛車每次限加20公升，不少駕駛人必須反覆排隊。

伊朗雖是主要原油出口國，卻長期仰賴進口汽油補足國內需求。美國自7月14日起實施海上封鎖，已嚴重限制伊朗取得燃料；美以聯軍今年2月開戰初期的轟炸，也摧毀伊朗部分煉油產能。隨著封鎖持續，進口受阻與煉油能力受損的雙重壓力，正轉化為實際的汽油短缺。