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美伊爭荷莫茲控制權 半島電視台用航運數據揭船公司更怕誰

編譯季晶晶／即時報導
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航運數據顯示，美伊均未完全掌握荷莫茲海峽主導權，但船公司似乎更怕公開違抗伊朗。圖...
航運數據顯示，美伊均未完全掌握荷莫茲海峽主導權，但船公司似乎更怕公開違抗伊朗。圖為一艘船航行於伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽。（路透）

目前究竟是誰真正控制荷莫茲海峽？半島電視台引述航運情報公司Kpler最新數據報導，從船隻實際通行狀況來看，美伊雙方均未完全掌握海峽主導權，但船公司選擇的航線，卻透露出他們更忌憚誰。

美國總統川普說，荷莫茲海峽仍開放船隻通行；但伊朗堅稱，未事先取得德黑蘭批准，任何船隻都不得通過這條水道。美方本身也針對伊朗相關船隻實施海上封鎖，近期更威脅要轟炸與伊朗隔著海峽相望的阿曼，顯然想阻止阿曼與德黑蘭達成共同管理航道的協議。

美伊各推一條航線

伊朗戰事爆發前，荷莫茲海峽基本上被視為一條完整水道，沒有「伊朗航線」或「阿曼航線」之分。船隻依照既有的分道航行制度進出，航線大多位於海峽中央。

但美伊圍繞荷莫茲海峽的緊張局勢升高後，這條水道已分成兩條主要航線。伊朗要求船隻走北側、靠近伊朗海岸的航線；美國則要求走南側、靠近阿曼的航線，並由美國海軍保護商船。

統計數據透露答案

面對美國和伊朗各說各話，實際通過這條水道的航運數據提供了重要線索。

8月1日至19日，共有112艘載運原油、液化石油氣（LPG）及液化天然氣（LNG）的船隻通過荷莫茲海峽。其中21艘（19%）公開走伊朗指定航線，只有2艘（2%）走美國支持的阿曼航線，其餘89艘（79%）走「暗航線」或其他無法分類的航線。

把乾散貨及化學品運輸船也算進來，差距仍然很明顯。這段期間共有236艘船通過海峽，其中83艘（35%）公開選擇伊朗航線，只有3艘公開走阿曼航線，另有2艘使用戰前的中央航線；其餘148艘則「隱身」或使用無法確認的航線。

逾六成船隻航終成謎

大量船隻「隱身」，反映航商正設法避開美伊兩邊的軍事風險，兩國都曾攻擊被認定違反其航行規定的船隻。部分船隻會關閉自動識別系統（AIS），讓軍方較難掌握精確位置，但也增加航行安全風險。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非計畫副研究員Neil Quilliam表示，一些業者認為，在目前情勢下，這麼做帶來的商業與安全利益大於風險。

能源政策研究員Marc Ayoub表示，沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特等波灣國家，近兩周有部分船隻關閉追蹤系統後走阿曼航線，再透過船對船轉運，把貨物送往最終目的地。部分伊朗船隻也採類似手法，規避制裁和美國封鎖。

船公司更怕得罪伊朗

由於多數船隻隱藏航跡，目前無法精確判斷，美伊哪一方真正控制荷莫茲海峽。但數據顯示，儘管美國擁有全球最強海軍，船公司似乎更怕得罪伊朗：約五分之一油氣運輸船公開走伊朗航線；納入其他貨輪後，比例升至35%。相較之下，112艘油氣運輸船中，只有2艘公開走阿曼航線。

Ayoub認為，伊朗還沒有失去對海峽的控制。Quilliam則指出，伊朗仍有相當能力干擾荷莫茲海峽航運並威脅船隻，但船對船轉運、替代物流安排及區域海上安全措施增加，也顯示伊朗利用海峽施壓的能力仍受限制。

精華 FAQ

  • 從通行數據看，美伊都未能完全掌握海峽主導權。雖然雙方各自宣稱航道規則，但大量船隻改走暗航線、關閉AIS，顯示實際控制力有限。

  • 8月1日至19日，油氣船中只有2艘走美國支持的阿曼航線，卻有21艘公開走伊朗指定航線；納入其他貨輪後，公開走伊朗航線的比例也明顯較高。

  • 因為船商想避開美伊雙方可能帶來的軍事風險與封鎖威脅。部分船隻會關閉AIS、採船對船轉運或改走替代路線，以換取商業與安全上的相對穩定。

美伊 伊朗 荷莫茲海峽

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