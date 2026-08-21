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以色列推屯墾區建住宅 想分割勒斯坦領土遭7國譴責

編譯中心／綜合20日電
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欣德．拉賈布的祖母拿著她生前照片。(美聯社)
欣德．拉賈布的祖母拿著她生前照片。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以色列在西岸啟動E1屯墾區招標，將建逾1200戶住宅。
  • 重點二：法、義、英、德等7國聯合譴責，要求撤銷並停止擴張屯墾。
  • 重點三：以軍承認曾開火致5歲女童身亡，並展開相關刑事調查。

以色列政府19日在西岸啟動備受國際社會譴責的「E1屯墾區計畫」建設項目的招標程序，將興建逾1200戶住宅，被視為試圖徹底抹殺巴勒斯坦立國的可能，法國、義大利、英國、德國與加拿大等7國20日集體譴責以色列的大規模屯墾計畫。

綜合港媒明報等媒體報導，這項由法國、義大利、英國、德國、荷蘭、挪威與加拿大發表的聯合聲明指出：「在約旦河嚴重不穩定的時期，屯墾者對平民的暴力達到前所未見的程度，以及對巴勒斯坦經濟的嚴厲限制，這個決定更加令人關切。」 

聲明也指出：「我們敦促以色列政府立即撤銷這些計畫，並停止在約旦河西岸擴張屯墾區」，同時警告業者不要參與招標，以免「涉及嚴重違反國際法的行為」。

以色列長期試圖在耶路撒冷東部、面積約12平方公里的「E1」區域興建住宅，去年政府通過這項計畫時遭到國際社會嚴厲譴責，因該開發項目實質上把西岸一分為二，並進一步將巴人聚居的東耶路撒冷與西岸隔絕。該計畫預計興建約3400戶住宅，此次招標涵蓋其中逾1200個單位。

英國外相米勒班（Ed Miliband）形容以色列此舉是「不可接受且具破壞性的行徑」，危及「兩國方案」的可行性，敦促以方立即停止E1項目、撤回招標，以及停止所有擴大殖民區計畫。米勒班在聲明指出，英國政府將在未來數周公布「一套全面措施」，包括對參與非法擴建殖民區者實施制裁。

中央社引述法新社報導，以色列軍方19日首度承認，旗下部隊曾於2024年在加薩向載有5歲巴勒斯坦女童欣德．拉賈布（Hind Rajab）的車輛開火，並表示已下令對這起引發國際公憤的殺戮事件展開刑事調查。

欣德．拉賈布於2024年1月29日向巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）撥打長達數小時的絕望求救電話後便音訊全無，數天後，搜救人員在加薩市一輛彈痕累累的汽車中發現她的遺體。

除了欣德．拉賈布的案件外，以軍還公布對加薩其他4起重大事件的審查結果，並表示正在針對2025年造成包含醫護與人道救援人員在內的15名巴勒斯坦人死亡事件展開刑事調查。

在以色列向巴勒斯坦領土北部推進之際，欣德．拉賈布一家試圖逃離加薩市（Gaza City），車輛卻遭到槍擊，她隨後撥打緊急求救電話。她的遺體最終連同6名親屬及2名奉派前往搜救的紅新月會救援人員遺體一同被尋獲。

欣德．拉賈布之死引發國際公憤，各界紛紛呼籲展開獨立調查；她求救電話的原始錄音檔也被收錄在獲得奧斯卡提名的紀錄片「欣德之聲」（The Voice of Hind Rajab）中。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 以色列政府在約旦河西岸啟動E1屯墾區建設招標，計畫興建逾1200戶住宅。外界普遍認為，這項開發會進一步切割西岸、削弱巴勒斯坦建國前景。

  • 法國、義大利、英國、德國、荷蘭、挪威與加拿大發表聯合聲明，要求以色列立即撤銷相關計畫，停止在約旦河西岸擴張屯墾區，並警告業者勿參與招標。

  • 以色列軍方首度承認，旗下部隊曾在2024年向載有5歲女童欣德．拉賈布的車輛開火，並已下令展開刑事調查。她的死亡先前已引發國際公憤與獨立調查呼聲。

以色列 巴勒斯坦 德國

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