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川普經濟D-Day致命弱點？專家：伊朗最大靠山是中國 他未必敢動

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川普經濟D-Day致命弱點？專家：伊朗最大靠山是中國 他未必敢動

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席國宴。(美聯...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席國宴。(美聯社)

川普總統19日晚間在真實社群貼文宣布，即將對伊朗發動「經濟D-Day」，並警告將展開「前所未見規模的經濟戰爭與孤立」，以「毀滅性」行動「癱瘓」伊朗。財政部長貝森特20日試圖安撫投資人。紐約時報指出，川普政府的問題在於伊朗也在聽，美方威脅的字裡行間透露出一個訊號：川普不想重返戰爭。

貝森特接受CNBC訪問時表示，將於24日舉行記者會說明針對伊朗的新措施。他指出，交易員因應美方新措施推高油價是錯誤的，因為新的經濟威脅正是一個訊號，顯示不會立即恢復全面轟炸。他說：「如果我們正在實施最大經濟壓力，那就代表很可能不會重新啟動大規模軍事行動。但我要強調，這只是目前的情況。」

專家表示，川普陷入一場籌碼有限、弱點已經暴露且對手愈發有恃無恐的衝突。儘管伊朗正因物資短缺與通膨陷入困境，但在不得人心的戰爭與高油價陰影下，隨著期中選舉逼近，川普也將面臨愈來愈大的壓力。這個危險組合可能讓伊朗察覺美國的弱點並發動攻擊。

曾擔任中東談判代表的羅斯（Dennis Ross）表示，伊朗領導人現在認為川普不想在軍事上升高情勢，「這就形成了一種誘因，促使他們展現可能升高軍事衝突的姿態。」

伊朗近幾個月來已顯示能夠承受美國與以色列轟炸造成的大規模死亡與破壞，同時也能讓美國付出經濟與軍事代價。德黑蘭展現出的韌性與報復行動，似乎迫使川普轉而依靠經濟壓力，試圖迫使伊朗讓步。

川普在真實社群警告，「任何」向伊朗提供任何形式「生命線」的國家，「本身都將面臨巨大的經濟後果」。而德黑蘭最重要的金融生命線，正是購買伊朗大部分石油的中國。

華府鷹派智庫保衛民主基金會資深研究員馬勒基（Miad Maleki）表示，中國是美國對伊朗經濟施壓「不可或缺的一環」，「沒有任何替代者能以中國的規模吸收伊朗原油」。

不過，川普一直致力改善與中國國家主席習近平的關係，習近平預計9月24日在華府與川普會面。專家預期川普政府向中國施壓時將保持謹慎，也懷疑美國對伊朗的經濟攻勢還能加碼到什麼程度。

貝森特被問到美國是否會針對與伊朗進行貿易的中國採取行動時表示，與中方就此事的對話將維持私下進行，「我們相信每個人都希望（荷莫茲）海峽重新開放，讓能源價格回落。請記住，中國有50%能源來自波斯灣地區，因此配合這項計畫對他們大有益處」。

美國外交關係協會資深研究員費希曼（Edward Fishman）指出，伊朗多年來一直受到全面制裁，唯一還能採取的重大措施就是積極針對伊朗的貿易夥伴，「尤其是中國」。但他也懷疑，「川普現在是否願意冒險挑起與中國的經濟戰爭」。

羅斯則指出，可以預期伊朗會尋找方法，對美國或其波斯灣盟友施加新的軍事壓力。他談到美國對伊朗的策略時表示：「在整個過程中，我沒有看到他們具備思考下一步以外事情的能力。他們是在下跳棋，而不是下西洋棋。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他警告將對伊朗發動「經濟D-Day」，採取前所未見規模的經濟戰爭與孤立，並以毀滅性措施癱瘓伊朗經濟，藉此迫使德黑蘭讓步。

  • 因為川普的威脅同時透露出他不想重返戰爭，伊朗領導人因此可能判斷美方不願升高軍事衝突，進而更有誘因以軍事姿態或報復行動試探美國。

  • 中國是伊朗石油的最大買家，也是其最重要的金融生命線；若美國想進一步施壓伊朗，就可能必須碰觸與中國的貿易問題，甚至引發新的經濟對抗。

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