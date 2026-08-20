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批美新制裁是「經濟恐怖主義」伊朗：將維護國家利益

新華社德黑蘭8月20日電
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伊朗外交部強烈譴責美國對伊朗實施新的經濟和貿易制裁。 （路透）
伊朗外交部強烈譴責美國對伊朗實施新的經濟和貿易制裁。 （路透）

伊朗外交部20日發表聲明，強烈譴責美國對伊朗實施新的經濟和貿易制裁，稱伊朗將利用「一切工具和能力」維護國家利益和伊朗人民的合法權利。

聲明說，美國宣布對伊朗實施大規模經濟和貿易制裁，侵犯了伊朗公民基本人權，是「經濟恐怖主義」和「反人類罪」的體現；違反尊重國家主權原則，踐踏了國際法基本準則。

聲明說，此次制裁是在美國和以色列對伊朗發動戰爭未能實現目標後實施的，旨在迫使伊朗人民屈服。此舉無法動搖伊朗人民維護國家獨立、尊嚴和主權的決心。聲明認為，制裁和經濟施壓是「戰爭和軍事侵略這枚硬幣的另一面」。

聲明表示，美國宣布實施新制裁，是延續一項「已經過檢驗並遭到失敗」的政策，再次採取這一政策只會重蹈覆轍。伊朗將依靠自身能力以及過去數十年應對美國施壓政策的經驗，利用「一切工具和能力」維護國家利益和伊朗人民的合法權利。

由於與伊朗的談判停滯，美國總統川普19日宣布對伊朗實施「毀滅性經濟行動」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日警告稱，美國將對伊朗實施「史無前例的經濟孤立」措施。

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