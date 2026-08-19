美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍悄建荷莫茲海峽航運走廊，護送油輪進出維持石油運輸。

美軍悄建荷莫茲海峽航運走廊，護送油輪進出維持石油運輸。 重點二： 中央司令部先削弱伊朗雷達監視，讓海峽南部航道更難被鎖定。

中央司令部先削弱伊朗雷達監視，讓海峽南部航道更難被鎖定。 重點三：每日出口量逼近1000萬桶，部分夜晚甚至達1500萬至2000萬桶。

Axios 19日報導，2名美國官員透露，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽 的航運走廊，每天運送數百萬桶石油 。這項行動已持續數周，每晚有15至20艘油輪經由阿曼沿岸的南部航道進出海峽。

負責這項行動的特遣部隊由北卡羅萊納州布拉格堡的美國陸軍總部指揮，並與波斯灣區域夥伴協調。特遣部隊每天會製作一份從波斯灣經荷莫茲海峽駛入阿拉伯海的船舶名單，以及一份租賃空油輪名單，這些油輪會從阿拉伯海經海峽駛入波斯灣國家的港口裝載更多石油。

美軍不只護送載有石油的油輪出境，還協助空油輪經荷莫茲海峽進入波斯灣，裝載石油後再駛出。這些船舶每天晚上會被安排在特定時段排成大型出境船隊，並在另一時段排成大型入境船隊，接著依照美軍指引經由南部航道通行。美國空軍則部署戰鬥機，防禦伊朗 巡弋飛彈和無人機。

官員表示，這項行動得以實施，是因為美國中央司令部最近展開為期兩周的軍事行動，削弱伊朗的雷達與海上監視系統，讓德黑蘭掌握海峽南部航道船舶動向的能力下降，目前監控能力僅限於少數已恢復運作的雷達，以及革命衛隊小型快艇上的「觀察員」。由於伊朗方面大多處於「看不見」的狀態，因此只能朝船舶可能通行的大致方向發射無人機和巡弋飛彈。

即使美伊戰事仍陷入僵局，這項此前未曾披露完整細節的行動，仍是一項值得注意的成果。雖有部分船舶遭伊朗攻擊命中，但許多攻擊遭美軍攔截。例如，美軍本周稍早就擊落8架伊朗無人機和2枚巡弋飛彈。一名美方官員表示：「我們已經控制荷莫茲海峽南部航道2個月，革命衛隊可以製造麻煩，但他們沒有控制海峽。我們才有。」

美方官員表示，過去兩周，每晚有15至20艘油輪經由南部航道進出荷莫茲海峽，使石油得以持續出口。平均每日出口量持續增加，目前已接近1000萬桶，約為美伊戰前運量的一半。這項由美國主導的行動，正在減輕這場戰爭最令人痛苦的影響之一：石油供應中斷導致原油價格飆升。

過去數周的部分夜晚，從波斯灣運出的石油量甚至達到1500萬至2000萬桶。一名官員表示，本周其中一個晚上，超過20艘船預定經由南部航道進出海峽，可能有約1500萬桶石油運出。

美國總統川普19日向Axios表示，有大量石油正從荷莫茲海峽運出，美國目前也沒有與伊朗談判，「他們在浪費時間。跟他們談判是在浪費時間」。他還表示：「伊朗人仍有一些戰鬥力，但整體而言，他們已經只剩下空殼。」