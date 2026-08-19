伊朗被制裁20年經驗老道 專家：川普施壓恐找不到崩潰臨界點

伊朗一名女子7月27日走過德黑蘭街頭的反美、反川普宣傳看板。（歐新社）

美國總統川普 正等待伊朗 在經濟壓力下讓步，財政部長貝森特也揚言祭出「前所未見」的孤立措施。不過，POLITICO 18日報導，德黑蘭可能願意耗上更長時間，即使美方進一步收緊制裁，也未必能迫使伊朗接受結束戰爭的條件。

川普日前在真實社群表示，目前未與伊朗進行或安排任何會談，海上封鎖仍全面實施，荷莫茲海峽 則已正常運作，水雷也已移除或引爆，顯示他準備持續向德黑蘭施壓。

但川普政府前官員、美國前大使及中東專家質疑，經濟壓力能否迫使伊朗放棄在荷莫茲海峽收費的意圖，並做出美方要求的其他讓步。曾在3屆政府處理中東事務的前大使傑佛瑞（James Jeffrey）指出，美國制裁伊朗已有20年，德黑蘭也累積大量規避制裁的經驗，即使財政部填補漏洞、擴大制裁，也很難相信會出現決定性措施。

川普政府也面臨時間壓力。期中選舉逼近，持續6個月的戰爭已重新推升油價至每桶約90美元，長期借貸成本也升至近20年高點，外界對近期達成和平協議的期待逐漸降低。相較之下，伊朗領導層將這場衝突視為攸關政權存亡，因此可能寧可承受更大經濟痛苦，也不願接受被認為可能危及政權的條件。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）18日也公開嘲諷美方施壓，指美國以為加大壓力，就能換取原本不在協議中的讓步，並諷刺財長貝森特和國防部長赫塞斯「根本不是這個等級的對手」，「別再等這群小丑從帽子裡變出兔子，替你們收拾自己搞出的爛攤子」。

川普政府尚未公布下一步措施，但選項包括對協助伊朗石油貿易的中國大型銀行採取行動、擴大對與伊朗做生意國家的次級制裁，以及直接沒收美國司法管轄範圍內的伊朗資產，而不只是凍結。

白宮則堅稱美方仍握有優勢。一名政府官員表示，現有制裁與海上封鎖已重創伊朗經濟，未來數周到數月，川普仍有許多手段可以進一步加大壓力。

不過，曾參與過去伊朗談判的人士認為，這仍不足以迫使伊朗屈服，尤其美國已持續轟炸6個月，依德黑蘭統計造成逾3000人死亡。曾參與2015年伊核談判、現任國際危機組織伊朗計畫主任瓦茲（Ali Vaez）指出，經濟壓力確實存在，真正問題是伊朗是否有一個會被逼到崩潰的臨界點。他認為，對一個為生存而戰、且願意把經濟痛苦轉嫁給人民的政權而言，這樣的臨界點可能並不存在。