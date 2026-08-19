伊朗傳評估擴大戰火：歐洲美軍設施、荷莫茲海底電纜都是潛在目標

根據知情人士，若川普升高戰事，伊朗擬將報復範圍擴大至東南歐美軍基地、英屬賽普勒斯等據點，還可能破壞荷莫茲海峽海底光纖電纜。（歐新社）

金融時報報導，知情人士透露，如果美國總統川普 升高戰事，伊朗 可能攻擊歐洲的美軍目標。

伊朗部隊已評估打擊保加利亞等東南歐國家的美軍設施。保加利亞上月批准美軍加油機使用貝茲梅爾空軍基地。賽普勒斯也可能成為報復目標。當地英軍基地3月曾遭無人機攻擊。

伊朗也研議，在局勢惡化時，攻擊荷莫茲海峽 海底光纖電纜。伊朗政權內部有愈來愈多人認為，戰火重啟只是時間問題。重開荷莫茲海峽的談判已陷入停滯。

伊朗革命衛隊與其他軍事指揮官警告，如果爆發新一輪全面衝突，攻擊將不再侷限於駐中東的美軍、能源設施及其他基礎建設，會擴及更遠的目標。革命衛隊上月警告英國，「任何被用來攻擊伊朗領土的基地，都將被視為合法目標」。

倫敦智庫英國皇家聯合三軍國防研究所（RUSI）研究員Sidharth Kaushal說，伊朗飛彈對歐洲等地的威脅「真實但有限」。伊朗可用Shahab系列中程彈道飛彈攻擊南歐及東南歐美軍設施，但在較遠射程下難以造成損害。

伊朗如何報復取決於華府行動。若川普兌現先前攻擊伊朗基礎建設的威脅，德黑蘭準備擴大衝突。要是美國「太過分」，伊朗的回應「不設限」。