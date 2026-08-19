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FT：伊朗可能攻擊歐洲報復川普 點名2國家 嗆來比誰更瘋狂

編譯盧思綸／即時報導
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圖為伊朗在波灣的油井。（路透）
圖為伊朗在波灣的油井。（路透）

金融時報19日引述伊朗政權內部人士透露，德黑蘭愈來愈認為美伊重啟戰爭勢在必行，正研議一旦美國總統川普升高戰事，伊朗將擴大報復範圍至中東以外，可能攻擊美國在保加利亞和賽普勒斯等國的軍事據點；伊朗另評估屆時可能攻擊荷莫茲海峽海底光纖電纜。

2名伊朗政權內部人士表示，伊朗軍方已評估攻擊保加利亞等東南歐國家的美軍資產。保加利亞7月才批准美軍加油機使用境內貝茲梅爾空軍基地（Bezmer air base）。其中一人透露，賽普勒斯同樣被列入潛在報復目標；當地亞克羅提利英國空軍基地（Akrotiri）3月才遭無人機攻擊。

伊朗7月攻擊約旦境內美軍基地，造成3名美軍死亡。消息人士稱，這是伊朗至今最精準的長程攻擊，證明德黑蘭具備打擊更遠目標的能力。其中一人直言，這次攻擊「也是給歐洲的訊息」，警告若選錯邊就可能挨飛彈。

伊朗過去也曾實際嘗試打擊遠距目標。2月美以對伊朗開戰後數周，華府指控德黑蘭向約4000公里外、位於印度洋的美英聯合軍事基地狄亞哥加西亞島（Diego Garcia）發射多枚飛彈，但均未命中。3月，北約又攔截數枚自伊朗發射的彈道飛彈。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）指出，伊朗飛彈對歐洲等地構成的威脅「確實存在，但有限」。伊朗可利用「流星」（Shahab）系列中程彈道飛彈，攻擊南歐及東南歐的美軍資產，但射程拉長後，飛彈必須犧牲彈頭載荷，破壞力及精準度也會下降。

消息人士表示，伊朗報復規模將取決於華府下一步行動。若川普兌現攻擊伊朗基礎設施的威脅，德黑蘭已準備進一步擴大戰場。川普上月曾揚言，伊朗每在荷莫茲海峽攻擊一艘船，美國就摧毀伊朗一座橋梁或發電廠。

另一名內部人士警告，屆時德黑蘭的回應將「不設任何限制」，稱「如果美國做得太過火，伊朗將不惜任何代價自衛，把戰火帶出中東，連歐洲也會遭到攻擊」。

不過，伊朗政權內部也有人擔心德黑蘭正把籌碼押得太重。包括上周被任命為伊朗最高安全官員的前革命衛隊指揮官雷札伊（Mohsen Rezaei）在內，許多強硬派認為，美國不值得信任，不會履行任何協議，因此伊朗必須讓華府付出更高代價，才能確保美方履行最終協議中的義務。

內部人士形容，德黑蘭正向華府傳遞明確訊息，如果美國無法和代表溫和派的國會議長卡利巴夫達成協議，那接下來就得面對雷札伊。他進一步形容，伊朗要表達的是「別跟我比瘋，因為我比你更瘋」。

精華 FAQ

  • 消息人士稱，德黑蘭認為美伊重啟戰爭幾乎無可避免；若川普升高戰事或攻擊伊朗基礎設施，伊朗將以更大範圍反擊，甚至把戰火帶到歐洲，以迫使美方付出代價。

  • 內文點名保加利亞與賽普勒斯，前者因美軍加油機可使用貝茲梅爾空軍基地，後者則因鄰近英國亞克羅提利空軍基地；伊朗軍方已評估攻擊這些地點的美軍資產。

  • 伊朗內部人士表示，德黑蘭想表明自己具備打擊遠距目標能力，若美國選擇強硬路線，伊朗將不設限制反擊；其核心訊息是別跟我比瘋，因為伊朗會更強硬。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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