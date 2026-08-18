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川普喊停伊朗談判 改用時間逼德黑蘭低頭

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統17日在華府白宮橢圓辦公室接見少年救生員時發表談話。(路透)
川普總統17日在華府白宮橢圓辦公室接見少年救生員時發表談話。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普要求高層特使停止與伊朗進行對話。
  • 重點二：白宮策略由迅速施壓轉為長期經濟扼殺。
  • 重點三：美方擬祭出新制裁並持續封鎖伊朗港口。

川普總統數周以來一直試圖促成與伊朗的正面進展，但成效有限，18日似乎改採新做法。一名官員表示，川普已要求政府高層特使停止與伊朗對話。此外，一名知情人士表示，白宮官員最近已向政治盟友傳達策略轉變，從「盡快重擊伊朗」轉為逐步「扼殺他們」。

CNN 18日報導，川普也不再重申6月簽署的停火協議破裂以來一再宣稱的談判進展順利、新協議即將達成，而是宣布目前完全沒有任何外交接觸。他在真實社群寫道：「目前沒有與伊朗進行或安排任何會談或對話，海上封鎖仍然全面有效並持續實施。荷莫茲海峽已經開放並正常運作。所有水雷都已移除或引爆。」

在川普發文前一天，正在中東訪問的特使庫許納對談判提出較樂觀的評估。他接受福斯新聞訪問時表示，美伊對話「可能比以往任何時候都更加深入」，並稱美方團隊正與伊朗政權內部不同人士交談。「他們正以非常積極的方式接觸，這相當正面，」他說：「我們正在進行非常正面且積極的對話。」

不過，伊朗官員一再否認正與美國直接談判。川普先前曾對這些否認表達憤怒，稱伊朗是在玩把戲，並表示伊朗官員在較私下的對話中非常渴望達成協議。如今，重新開放荷莫茲海峽的努力陷入僵局，加上這場不受歡迎的戰爭對美軍造成的代價面臨愈來愈多質疑，川普正釋放訊號，顯示他準備與這場衝突保持距離。

官員透露，川普指示包括副總統范斯、特使威科夫和庫許納在內的談判團隊不要與德黑蘭接觸，是在與伊朗進行一些「正面討論」後做出的決定。不過，川普仍不滿德黑蘭不願向他的要求讓步，希望等到伊朗領導人重新展現達成他所尋求協議的意願後，再恢復接觸。

美方官員表示，美國預計很快將對伊朗祭出強力新制裁，最快可能就在本周。包括國防部長赫塞斯在內的軍方官員表示，當地美軍已準備好無限期執行對伊朗港口的封鎖。川普及團隊認為，經濟壓力最終將迫使伊朗接受他提出的結束戰爭條件；但伊朗官員同樣認為，川普正面臨撤軍的政治壓力，因而形成目前的僵局。

精華 FAQ

  • 川普不再強調談判進展，反而要求高層特使停止與伊朗接觸，改以延長施壓時間、強化制裁與封鎖，企圖逼迫伊朗在經濟壓力下讓步。

  • 白宮官員向盟友傳達的訊號，是從先前主張「盡快重擊伊朗」，轉為更長期的「逐步扼殺」策略，藉由累積壓力削弱伊朗的談判空間。

  • 美方預計很快祭出更強硬的新制裁，且美軍已準備無限期執行對伊朗港口的封鎖。川普團隊認為，經濟壓力最終會迫使伊朗接受其條件。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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