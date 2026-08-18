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WSJ：伊朗兩面手法 趁60天停火重整軍力 協調盟友備戰

編譯盧思綸／綜合報導
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美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄，並設定60天的談判期。（路透）
美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄，並設定60天的談判期。（路透）

華爾街日報(WSJ)16日報導，阿拉伯國家情報單位截獲伊朗與葉門、伊拉克等代理勢力的通訊等情報，顯示伊朗強硬派早在美伊簽署停火備忘錄後便開始採取兩面手法，一方面持續談判，另一方面利用60天停火重整軍力，加速生產飛彈與無人機，並協調區域盟友為擴大戰事做準備。伊朗領導層的主要目標，是讓美國及以色列為攻擊伊朗付出慘痛代價，避免類似攻勢日後重演。

據伊朗及阿拉伯官員透露，德黑蘭強硬派認為，美伊協議可能只是華府與以色列在爭取時間，暫時減輕全球經濟壓力並準備日後更大規模攻擊，因此伊朗並未寄望談判，反而趁停火期間重整安全與軍事體系。相關措施包括擴大革命衛隊對正規軍的掌控、讓曾參與兩伊戰爭及國內鎮壓行動的強硬派老將出掌要職、強化反情報工作，以及提高飛彈和無人機產量。

熟悉情報內容的官員指出，革命衛隊也利用停火期間與代理勢力協調，派遣顧問前往伊拉克、葉門及黎巴嫩討論作戰計畫。截獲的通訊顯示，革命衛隊曾派指揮官前往葉門青年運動，研擬配合伊朗支持的伊拉克民兵，加強攻擊沙烏地阿拉伯。

川普總統6月17日在法國凡爾賽宮與伊朗簽署初步和平協議，三周後伊朗就主動攻擊由美方護航通過荷莫茲海峽的船舶，令華府措手不及。

報導指出，伊朗實際上採取兩面手法，一方面由外交官持續談判，另一方面同步準備擴大軍事對抗，且不排除由德黑蘭主動升高戰事。伊朗首席談判代表卡利巴夫的戰略顧問穆罕默迪近日稱目前僵局是「暴風雨前的寧靜」，伊朗與川普之間「還有很多事沒有了結」。

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗一方面讓外交官持續參與談判，另一方面趁60天停火加速重整安全與軍事體系，擴產飛彈與無人機，並為可能擴大戰事做準備。

  • 伊朗強硬派認為，這可能只是華府與以色列爭取時間、暫時減輕全球經濟壓力的手段，因此不寄望談判，而是把重點放在備戰與強化自身防衛。

  • 革命衛隊派顧問前往伊拉克、葉門及黎巴嫩商討作戰計畫，並透過截獲通訊顯示其曾協調青年運動與伊拉克民兵，研擬加強對沙烏地阿拉伯的攻擊。

伊朗 以色列 伊拉克

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