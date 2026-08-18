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以色列國安部長：每晚應殺30-40巴人 那裡有些人不配活著

編譯中心／綜合17日電
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圖為在加薩安置流離失所巴勒斯坦人的帳篷，這些帳篷位於被以色列空襲摧毀的建築物廢墟...
圖為在加薩安置流離失所巴勒斯坦人的帳篷，這些帳篷位於被以色列空襲摧毀的建築物廢墟中。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：班格維爾主張加薩每晚應執行30到40起定點清除。
  • 重點二：他稱部分巴人不配活著，並呼籲驅逐巴勒斯坦人。
  • 重點三：教宗良14世譴責西岸暴力，籲國際推動兩國方案。

中東地區緊張局勢再度升溫，以色列國家安全部長班格維爾（Itamar Ben-Gvir）近日公開主張應在加薩走廊每晚執行數十起「定點清除」，並重啟猶太屯墾區；與此同時，天主教教宗良14世（Pope Leo XIV）則對西岸巴勒斯坦平民遭受的暴力行為發出嚴正警告，呼籲國際社會儘速落實「兩國方案」。

英國金融時報報導，來自屯墾區、有煽動種族仇恨而遭定罪前科的班格維爾是以色列的極右翼，他近日在一檔播客（Podcast）節目再次語出驚人。這檔播客節目的主持人本身曾在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列時淪為人質；這場突襲隨後引發新一輪以、哈在加薩的戰爭。

班格維爾在專訪中直言，他反對總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）近期縮減加薩軍事行動的決定。當前美國正努力落實總統川普去年推動的加薩和平計畫，內唐雅胡為避免再與美方扞格而決定降低用兵力道。

班格維爾在節目裡說：「我認為我們應該每晚執行30到40起定點清除（精準暗殺），目標也不應局限於眼前具威脅者。那裡有些人根本不配活著……他們甚至不是人。」他還主張把巴勒斯坦人驅逐出加薩。

班格維爾還呼籲重啟加薩走廊的猶太屯墾區，表示他眼中的未來是「整個加薩」皆歸以色列所有，並重申巴勒斯坦人應「遷出」加薩。

班格維爾說：「我設想的屯墾區不只限於格許卡提夫（Gush Katif,以色列官方已於2005年拆除的屯墾區），而是要遍布全加薩，同時鼓勵巴勒斯坦人遷出，越多越好；至於恐怖分子就根本沒有遷離這條路，就該一個個把他們就地正法。」

在加薩戰火未熄之際，約旦河西岸的局勢同樣迅速惡化。路透報導，針對近期以色列極端定居者封鎖古斯拉村（Qusra）、切斷民家水電並強占土地的暴力事件，教宗良14世16日在羅馬近郊岡多福堡（Castel Gandolfo）住所發表午間祈禱時，公開表達深切憂慮。教宗指出：「我再次呼籲，應停止一再重演對西岸巴勒斯坦百姓的暴力行為。」他迫切請求國際社會採取實質行動，推動兩國方案，以實現該地區公正且持久的和平。

梵蒂岡長期以來支持巴勒斯坦建國，這項主張已獲得聯合國193個成員國中的150國承認，認為巴勒斯坦領土應涵蓋加薩走廊、約旦河西岸及東耶路撒冷。然而，以色列現任右翼政府對於屯墾區的態度極為堅決，財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）更曾公然表示，推動大規模屯墾的目的即是在於徹底埋葬巴勒斯坦建國的主張。

以色列極右派國家安全部長班格維爾認為，應恢復在加薩建立猶太人屯墾區，並主張以色列...
以色列極右派國家安全部長班格維爾認為，應恢復在加薩建立猶太人屯墾區，並主張以色列每晚都應該在加薩殺死「30至40人」惹議。(路透)

精華 FAQ

  • 他主張以色列應在加薩走廊每晚執行30到40起定點清除，且不只針對眼前威脅者，並以極端措辭稱部分巴人「不配活著」。

  • 他呼籲重啟加薩猶太屯墾區，認為未來應讓「整個加薩」都歸以色列所有，同時鼓勵巴勒斯坦人遷出，並主張對所謂恐怖分子就地正法。

  • 教宗對西岸巴勒斯坦平民遭受的暴力表達深切憂慮，要求停止反覆發生的攻擊與侵擾，並呼籲國際社會採取實質行動推動兩國方案。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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