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以色列拒絕川普加薩和平計畫 8個穆斯林國譴責

編譯中心／綜合17日電
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在加薩走廊南部汗尤尼斯，巴勒斯坦婦女16日正在查看以色列襲擊帳篷的現場。(路透)
在加薩走廊南部汗尤尼斯，巴勒斯坦婦女16日正在查看以色列襲擊帳篷的現場。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以色列拒絕川普加薩和平計畫路線圖，8個穆斯林國家表達強烈譴責。
  • 重點二：外長聯合聲明要求各方阻止阻撓計畫落實，並支持巴勒斯坦建國。
  • 重點三：內唐雅胡堅持哈瑪斯須先完全解除武裝，以軍才會撤離加薩。

以色列拒絕近日公布的全面落實美國總統川普加薩和平計畫的路線圖，八個穆斯林國家外交部長16日對此予以譴責。

中央社引述法新社報導，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、巴基斯坦、印尼、土耳其、卡達及阿拉伯聯合大公國的外交部長在聯合聲明中表示，他們「譴責以色列公然拒絕這項路線圖」以及巴勒斯坦建國，並且指責以方此舉破壞計畫的推動和「為實現公正且持久和平所付出的努力」。

美聯社報導，以色列總理內唐雅胡上周公開拒絕美國支持的15點計畫，對川普政府這個最緊密盟友罕見展現強硬態度。

根據這項路線圖，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）須將武器移交由巴勒斯坦技術官員組成、負責加薩（Gaza）日常營運管理的委員會。哈瑪斯則將交出重型武器之舉與巴勒斯坦建國掛鉤，但是當前以色列政府反對巴勒斯坦建國。

路線圖內容包括哈瑪斯逐步繳械、以色列停止攻擊並開始撤離加薩。但是尼坦雅胡強調，除非哈瑪斯完全解除武裝，以色列絕不撤離在加薩的任何陣地。

這項立場讓停火計畫的其他部分陷入停滯，包括重建工作，以及派駐國際部隊在以軍與技術委員會控制區域之間緩衝分隔。

上述八國外長在聯合聲明中還呼籲川普的和平理事會（Board of Peace）和美國「立即採取具體行動」，阻止任何一方妨礙該計畫落實。

內唐雅胡面臨10月27日的艱難選舉，他正試圖透過包括多位對加薩採取強硬立場的閣員組成的聯合政府，力圖保住權力。在這之前，他是否會對停火計畫採取果斷措施仍不得而知。

與此同時，2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動、引爆這場戰爭的突襲周年紀念日，也即將到來。

精華 FAQ

  • 因為以色列公開拒絕川普加薩和平計畫的路線圖，並反對巴勒斯坦建國。沙烏地阿拉伯等8國外長因此聯合聲明，批評此舉破壞和平推動。

  • 內唐雅胡表示，除非哈瑪斯完全解除武裝，否則以色列不會撤離加薩任何陣地。他也拒絕與巴勒斯坦建國掛鉤的安排。

  • 卡關部分包括哈瑪斯繳械、以軍停止攻擊並撤離、重建工作啟動，以及國際部隊進駐緩衝區。由於以色列拒絕方案，整體執行已陷入停滯。

以色列 加薩 川普

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