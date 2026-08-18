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1原因催生 伊朗懸賞3萬美元殺虜美軍 女人雙倍獎勵

編譯中心／綜合17日電
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伊朗宣布，凡擊殺或俘虜美軍士兵，將可獲得相當於3萬美元獎金，由女性執行獎金加倍；...
伊朗宣布，凡擊殺或俘虜美軍士兵，將可獲得相當於3萬美元獎金，由女性執行獎金加倍；圖為伊朗婦女在德黑蘭廣場揮舞國旗。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗軍方宣布，擊殺或俘虜美軍可獲3萬美元獎金。
  • 重點二：若由伊朗女性執行相關行動，獎勵金額將直接加倍。
  • 重點三：伊拉克庫德斯坦自治區遭伊朗無人機攻擊，未釀傷亡。

伊朗軍方16日宣布，凡擊殺或俘虜美軍士兵者，將可獲得相當於3萬美元獎金，行動若由女性執行，獎金將加倍。

中央社引述法新社報導，根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，軍隊總司令哈塔米（Amir Hatami）表示，由於「想要參與的要求非常多」，因而制定這項計畫。

在這場中東戰爭期間，截至目前沒有任何已知的美軍地面部隊部署伊朗的紀錄，唯一例外是4月時為營救一名墜機美軍飛行員而執行的一次救援任務。

哈塔米並未說明相關行動預計將於何時何地發生。他說：「凡擊殺、俘虜並且將入侵的美國軍人移交者，將獲得由伊朗軍方發放、等值3萬美元或50億託曼（toman）的獎勵。」託曼是伊朗一種非正式貨幣單位，1託曼約合1萬里亞爾（rial）。

哈塔米同時表示：「勇敢進行這類行動的伊朗女性將獲得雙倍獎勵。」他重申伊朗要求美軍撤離中東地區，強調「他們不再被准許進入波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）或荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」。

此外，兩架伊朗無人機在夜間攻擊伊拉克庫德族自治區總理的辦公室，以及該自治區情報首長的住家，但未造成人員傷亡。自中東戰爭爆發以來，該地區已遇襲破千次。

中央社引述法新社報導，伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）政府總理巴薩尼（Masrour Barzani）在社群平台X發文表示，經反恐單位調查，他的私人辦公室及安全暨情報局局長的住家，17日稍早遭伊朗無人機攻擊。

他表示：「這是一次危險的升級行動，也是對庫德斯坦自治區安全與穩定的直接威脅。」

區域反恐總局表示，這兩架從伊朗發射的哈迪德-110型（Hadid-110）無人機載有爆裂物，並未造成人員傷亡。

伊拉克庫德斯坦自治區境內有美軍、外國石油公司，還收留流亡的伊朗反對派。

自中東戰爭爆發以來，該自治區已遇襲超過千次，攻擊者包括伊朗，以及伊拉克境內的親伊朗武裝團體。

自治區首府阿比爾（Erbil）上空一再有無人機遭攔截，另有一些無人機擊中伊朗反對派及美國相關目標。

精華 FAQ

  • 伊朗軍方表示，因為「想要參與的要求非常多」，所以制定這項獎勵計畫，鼓勵相關行動並要求美軍撤離中東地區，特別是不准再進入波斯灣等海域。

  • 哈塔米指出，若由伊朗女性勇敢執行擊殺、俘虜或移交入侵美軍的行動，獎金將加倍，從3萬美元提高到6萬美元，藉此強調女性也可參與。

  • 伊拉克庫德斯坦自治區總理辦公室與安全暨情報局局長住家，遭2架從伊朗發射的哈迪德-110型無人機攻擊，雖載有爆裂物，但未造成人員傷亡。

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