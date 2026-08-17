媒體爆料伊朗趁60天停火玩「兩面手法」準備與美大對決

伊朗軍隊總司令哈塔米。(路透)

華爾街日報16日報導，阿拉伯情報單位截獲伊朗 與葉門、伊拉克 等代理勢力的通訊，加上其他情報顯示，伊朗強硬派早在美伊簽署停火相關諒解備忘錄後便開始採取兩面手法，一方面持續談判，另一方面利用60天停火重整軍力、加速生產飛彈與無人機，並協調區域盟友為擴大戰事做準備。伊朗領導層的主要目標，是讓美國及以色列 為攻擊伊朗付出足夠慘痛代價，避免類似攻勢日後再次上演。

據伊朗及阿拉伯官員透露，德黑蘭強硬派認為，美伊協議可能只是華府與以色列暫時減輕全球經濟壓力、並為日後更大規模攻擊爭取時間，因此並未把希望寄託在談判，反而趁停火期間重整安全與軍事體系。相關措施包括擴大伊斯蘭革命衛隊對正規軍的掌控、讓曾參與兩伊戰爭及國內鎮壓行動的強硬派老將出掌要職、強化反情報工作，以及提高飛彈和無人機產量。

熟悉阿拉伯情報內容的官員指出，革命衛隊也利用停火期間與區域代理勢力協調，派遣顧問前往伊拉克、葉門及黎巴嫩討論作戰計畫。截獲的通訊更顯示，革命衛隊曾派指揮官前往葉門青年運動控制區，研擬在伊朗支持的伊拉克民兵配合下，升高對沙烏地阿拉伯的對抗。

情報官員認為，這反映伊朗強硬派已出現戰略轉向，準備擴大戰場並提高美國及區域盟友承受的代價。

與伊朗政府關係密切的德黑蘭國防分析師桑塔拉什（Mohammad Hassan Sangtarash）表示，伊朗普遍有一種看法，認為「真正的主要戰爭還沒開始」，目前的衝突更像是美以的「切香腸」戰術，要逐步削弱伊朗能力，為更大規模對抗鋪路。

這種認知凸顯華府與德黑蘭對戰爭現階段的判斷存在巨大落差，也使雙方更難透過談判達成持久停戰。

美國總統川普6月17日在法國凡爾賽宮與伊朗簽署初步和平協議，僅3周後，伊朗開始攻擊由美方護航通過荷莫茲海峽的船舶，令華府措手不及。

報導指，伊朗實際上採取兩面手法，一方面由外交官持續談判，另一方面則由領導層同步準備擴大軍事對抗，且不排除由德黑蘭主動升高戰事。

曾任美國資深外交官及伊朗核談判代表的艾爾（Alan Eyre）直言，對伊朗政權而言，「基準狀態就是戰爭」，德黑蘭將持續維持戰時態勢，為下一輪攻擊做準備。

伊朗領導層目前仍高度懷疑川普的真正意圖，並逐步轉向以長期撐過制裁與戰事為目標的「生存型經濟」。

與伊朗最高層談判代表關係密切的人士警告，和平談判可能只是下一輪衝突前的短暫插曲。伊朗首席談判代表卡利巴夫的戰略顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）近日更將目前僵局形容為「暴風雨前的寧靜」，並稱伊朗與川普之間「還有很多事沒有了結」「伊朗已為這場大對決做好準備」。