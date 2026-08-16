我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

紐約下東城華男持屠刀砍傷父親 遭警擊斃

葉門青年運動封鎖紅海咽喉曼德海峽、攻擊船隻 恐成荷莫茲海峽第二

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葉門武裝組織「青年運動」10日襲擊紅海港口城市摩卡，摧毀民用基礎設施並造成多人死...
葉門武裝組織「青年運動」10日襲擊紅海港口城市摩卡，摧毀民用基礎設施並造成多人死亡。（路透）

伊朗支持的葉門武裝組織「青年運動」(Houthis)近來更加頻繁攻擊途經曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)的船隻，引發外界擔憂這條關鍵水道會不會成為下一個荷莫茲海峽

福斯新聞(Fox News)報導，曼德海峽位於葉門與非洲之角(Horn of Africa)之間，連接亞丁灣(Gulf of Aden)、阿拉伯海、紅海，再向北連接蘇伊士運河(Suez Canal)及地中海，是能源及商業航運的重要航線，也是全球經濟的咽喉要道。蘇伊士運河與埃及的蘇伊士—地中海輸油管(SUMED pipeline)，構成同一條紅海航運走廊的北端。

這條走廊的南端，便是戰亂超過10年的葉門。青年運動控制首都沙那(Sanaa)及大部分北葉門；其他地區則由獲國際承認、由沙烏地阿拉伯支持的政府及其盟友控制。

青年運動2014年奪取沙那、沙烏地阿拉伯2015年軍事介入，2022年在聯合國斡旋下達成停戰協議，大規模敵對行動因此減少。今年7月20日，青年運動宣布所謂的「沙烏地阿拉伯海上封鎖」，威脅往來沙烏地港口的船隻；沙國否認青年運動的指控，也就是對葉門實施圍困。

「反對伊朗核武」組織(United Against Nuclear Iran，UANI)引用聯合海事資訊中心(Joint Maritime Information Center)的資料指出，自7月20日宣布封鎖以來，油輪通過曼德海峽的數量已減少約40%。

兩國經濟利害關係正在升溫，原因之一便是美伊衝突導致荷莫茲海峽的航運受到干擾，沙國日漸依賴紅海出口，使紅海既成為荷莫茲海峽的替代航線，也可能成為青年運動另一個施壓點。

華府智庫捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)資深顧問、曾任國安會議官員的高德柏格(Richard Goldberg)表示跟荷莫茲海峽不同，伊朗無法直接影響曼德海峽，將更加依賴代理人。但他指出青年運動的行動比過去更加獨立，目前也未顯示要與全世界開戰的意願，只是要與沙國開戰。

他也指出兩條水道的關鍵差異：如果船隻無法安全通過曼德海峽，可以完全避開紅海，改為繞行非洲，「這會增加成本與時間，但它不像荷莫茲海峽那樣是單一死穴。」

精華 FAQ

  • 因其近來更頻繁攻擊途經曼德海峽的船隻，已影響紅海重要航道安全；該水道又連接亞丁灣、紅海與蘇伊士運河，攸關全球能源與商業航運。

  • 曼德海峽位於葉門與非洲之角之間，是紅海通往蘇伊士運河與地中海的必經要道，承擔大量能源與商業貨物流通，堪稱全球經濟咽喉。

  • 專家指出，曼德海峽若受威脅，船隻可改道繞行非洲，雖增加成本與時間，但並非單一死穴；相較之下，荷莫茲海峽更難完全避開。

荷莫茲海峽 埃及 伊朗

上一則

靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

延伸閱讀

荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低

荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低
高市早苗熱線伊朗總統：荷莫茲海峽不應收額外費用

高市早苗熱線伊朗總統：荷莫茲海峽不應收額外費用
荷莫茲海峽教訓…全球27處「貿易咽喉」安全性引關注 包括台灣海峽

荷莫茲海峽教訓…全球27處「貿易咽喉」安全性引關注 包括台灣海峽
川普的惡夢…伊朗新戰略「漸進式升高衝突」不正面硬槓

川普的惡夢…伊朗新戰略「漸進式升高衝突」不正面硬槓

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤