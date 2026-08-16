葉門青年運動封鎖紅海咽喉曼德海峽、攻擊船隻 恐成荷莫茲海峽第二

葉門武裝組織「青年運動」10日襲擊紅海港口城市摩卡，摧毀民用基礎設施並造成多人死亡。（路透）

伊朗 支持的葉門武裝組織「青年運動」(Houthis)近來更加頻繁攻擊途經曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)的船隻，引發外界擔憂這條關鍵水道會不會成為下一個荷莫茲海峽 。

福斯新聞(Fox News)報導，曼德海峽位於葉門與非洲之角(Horn of Africa)之間，連接亞丁灣(Gulf of Aden)、阿拉伯海、紅海，再向北連接蘇伊士運河(Suez Canal)及地中海，是能源及商業航運的重要航線，也是全球經濟的咽喉要道。蘇伊士運河與埃及 的蘇伊士—地中海輸油管(SUMED pipeline)，構成同一條紅海航運走廊的北端。

這條走廊的南端，便是戰亂超過10年的葉門。青年運動控制首都沙那(Sanaa)及大部分北葉門；其他地區則由獲國際承認、由沙烏地阿拉伯支持的政府及其盟友控制。

青年運動2014年奪取沙那、沙烏地阿拉伯2015年軍事介入，2022年在聯合國斡旋下達成停戰協議，大規模敵對行動因此減少。今年7月20日，青年運動宣布所謂的「沙烏地阿拉伯海上封鎖」，威脅往來沙烏地港口的船隻；沙國否認青年運動的指控，也就是對葉門實施圍困。

「反對伊朗核武」組織(United Against Nuclear Iran，UANI)引用聯合海事資訊中心(Joint Maritime Information Center)的資料指出，自7月20日宣布封鎖以來，油輪通過曼德海峽的數量已減少約40%。

兩國經濟利害關係正在升溫，原因之一便是美伊衝突導致荷莫茲海峽的航運受到干擾，沙國日漸依賴紅海出口，使紅海既成為荷莫茲海峽的替代航線，也可能成為青年運動另一個施壓點。

華府智庫捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)資深顧問、曾任國安會議官員的高德柏格(Richard Goldberg)表示跟荷莫茲海峽不同，伊朗無法直接影響曼德海峽，將更加依賴代理人。但他指出青年運動的行動比過去更加獨立，目前也未顯示要與全世界開戰的意願，只是要與沙國開戰。

他也指出兩條水道的關鍵差異：如果船隻無法安全通過曼德海峽，可以完全避開紅海，改為繞行非洲，「這會增加成本與時間，但它不像荷莫茲海峽那樣是單一死穴。」