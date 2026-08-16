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靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

編譯劉忠勇／即時報導
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彭博彙整的船舶追蹤資料，以及Kpler和Vortexa數據顯示，阿聯、伊拉克、卡...
彭博彙整的船舶追蹤資料，以及Kpler和Vortexa數據顯示，阿聯、伊拉克、卡達及科威特原油均透過接駁方式運過荷莫茲海峽。（路透）

中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，不僅有助抑制油價，也減輕市場對能源價格推升通膨的疑慮。

彭博引述知情人士報導，近日雖有船隻遇襲，業者仍悄悄把原油運過荷莫茲海峽，再從阿曼灣把原油轉裝至大型油輪。

這類隱匿航行已成為全球石油市場的重要命脈。相關船舶為了自保，幾乎不透露所在位置，實際運量難以追蹤。知情人士透露，每日運量高於市場估計的400萬桶，但未說明確切數字。

伊朗戰爭爆發前，每天約有2000萬桶原油通過荷莫茲海峽，相當於全球石油供應量約五分之一。美國能源部長萊特上周表示，先前七天每天有900萬桶原油通過海峽，接近戰前運量一半，也高於許多交易者預期。

交易者和分析師表示，這是布蘭特原油8月大多維持在每桶80至90美元的原因之一，遠低於戰事爆發初期部分市場人士預估的150美元。船舶接駁、改走輸油管、各國釋出庫存及全球需求減少，也共同降低戰爭對經濟的衝擊。

彭博彙整的船舶追蹤資料，以及Kpler和Vortexa數據顯示，阿聯、伊拉克、卡達及科威特原油均透過接駁方式運過荷莫茲海峽。

歐盟衛星資料顯示，阿曼外海目前約有150艘船舶停留，遠高於1月的約40艘。許多船舶正等待關閉船舶自動識別系統、往返荷莫茲海峽的船隻前來轉裝原油。

阿布達比國家石油公司（Adnoc）表示，戰事爆發以來，旗下已有23艘船通過荷莫茲海峽時遇襲，造成一人死亡、20名船員受傷。該公司已向全球買家售出約1.35億桶原油，上周又展開新一輪銷售。

相關運輸也帶來漏油及人員傷亡風險。知情人士透露，實際船舶遇襲事件比公開資訊更多，西方部隊也曾對騷擾貨輪的船隻採取防禦行動。

沙烏地阿拉伯目前尚未以接駁方式大量運送自家原油，但胡塞組織威脅紅海替代航線後，沙國波斯灣港口已出現活動增加跡象。阿曼外海目前有16艘超大型油輪，另有三艘即將抵達，合計可載運3800萬桶原油。

Heidmar Maritime Holdings執行長Pankaj Khanna說：「這是隱密運輸，目前也是唯一選擇，因為不是所有船東都願意承擔這項風險。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他們先讓船隻通過荷莫茲海峽，再在阿曼灣轉裝到大型油輪，且多數船舶關閉定位系統以降低被鎖定風險，形成隱密運輸網絡。

  • 由於原油仍能持續流出波斯灣，市場供給未大幅中斷，布蘭特油價8月多維持在每桶80至90美元，遠低於戰事初期的極端預估。

  • 彭博與追蹤資料顯示，阿曼外海約有150艘船等待轉裝，Adnoc也稱已有23艘船遇襲並造成傷亡，顯示運輸仍面臨實質威脅。

荷莫茲海峽 油價 伊朗

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