以色列拒絕川普加薩和平計畫 8個穆斯林國家譴責

以色列總理內唐亞胡9日明確拒絕川普所提的15點加薩和平計畫，圖為內唐亞胡(左)2025年12月29日在佛州與川普總統見面。(路透)

以色列 拒絕近日公布的全面落實美國總統川普加薩 和平計畫的路線圖。8個穆斯林國家外交部長今天對此予以譴責。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、巴基斯坦、印尼、土耳其、卡達及阿拉伯聯合大公國的外交部長在聯合聲明中表示，他們「譴責以色列公然拒絕這項路線圖」以及巴勒斯坦建國，並且指責以方此舉破壞計畫的推動和「為實現公正且持久和平所付出的努力」。

美聯社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）上週公開拒絕美國支持的15點計畫，對川普政府這個最緊密盟友罕見展現強硬態度。

根據這項路線圖，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）須將武器移交由巴勒斯坦技術官員組成、負責加薩（Gaza）日常營運管理的委員會。哈瑪斯則將交出重型武器之舉與巴勒斯坦建國掛鉤，但是當前以色列政府反對巴勒斯坦建國。

路線圖內容包括哈瑪斯逐步繳械、以色列停止攻擊並開始撤離加薩。但是內唐亞胡強調，除非哈瑪斯完全解除武裝，以色列絕不撤離在加薩的任何陣地。

這項立場讓停火計畫的其他部分陷入停滯，包括重建工作，以及派駐國際部隊在以軍與技術委員會控制區域之間緩衝分隔。

上述8國外長在聯合聲明中還呼籲川普的和平理事會（Board of Peace）和美國「立即採取具體行動」，阻止任何一方妨礙該計畫落實。

內唐亞胡面臨10月27日的艱難選舉，他正試圖透過包括多位對加薩採取強硬立場的閣員組成的聯合政府，力圖保住權力。在這之前，他是否會對停火計畫採取果斷措施仍不得而知。

與此同時，2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動、引爆這場戰爭的突襲周年紀念日，也即將到來。

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