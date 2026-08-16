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荷莫茲海峽教訓…全球27處「貿易咽喉」安全性引關注 包括台灣海峽

編譯王曉伯／綜合報導　
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全球有27處咽喉要道，包括台灣海峽，圖為美軍哈爾西號驅逐艦2024年5月通過台灣...
全球有27處咽喉要道，包括台灣海峽，圖為美軍哈爾西號驅逐艦2024年5月通過台灣海峽。(美聯社)

牛津經濟研究院(Oxford Economics)一份報告指出，包括台灣海峽在內，全球共有27處對國際貿易舉足輕重的交通運輸咽喉要道，而伊朗戰爭導致荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)中斷，凸顯這些關鍵航道若是受阻，會嚴重威脅世界經濟。

伊朗戰爭凸顯了遠在數千哩外的關鍵航道荷莫茲海峽中斷，對於美國國內消費者的汽油和食物等民生必需品價格產生之巨大影響。這場衝突已持續近六個月，荷莫茲海峽航運陷入癱瘓。這條海峽是全球能源運輸的關鍵通道，針對商船的攻擊引發了人們對該航道安全的擔憂。航運放緩導致全球油價飆升，通膨加劇。

牛津經濟研究院指出，荷莫茲海峽的教訓也引發國際間對全球其他26處關鍵貿易航道的安全顧慮。報告指出，亞洲是全球關鍵咽喉要道分布最密集的區域；該地區擁有多條至關重要的水道，包括位於印尼蘇門答臘和馬來西亞之間的馬六甲海峽(Strait of Malacca)，以及全球四分之一貿易都需要經過的台灣海峽。

地中海也是全球貿易活動熱絡地區。報告顯示，約五分之一的全球貿易要經過連接地中海和大西洋的直布羅陀海峽(Strait of Gibraltar)，以及位於埃及東北部的人工水道蘇伊士運河(Suez Canal)。

巴拿馬運河(Panama Canal)對全球貿易的重要性相對較低，但它仍然是美洲的重要咽喉要道。根據外交關係委員會(Council on Foreign Relations)統計，每年約有40%的美國貨櫃運輸要經過這條水道。

牛津經濟研究院全球貿易主管克魯斯(Harry Murphy Cruise)表示，地緣政治動盪是這些航道面臨的最大威脅之一，包括一些國家試圖利用這些關鍵要道謀取自身或地緣政治利益。荷莫茲海峽的情況正是如此，美國和伊朗都試圖控制該海峽的航運。

戰爭之外的另一威脅是氣候變化，它導致自然災害更頻繁且更具破壞性。巴拿馬運河就是一個例子，在乾旱和聖嬰現象的交相作用下，該運河水位下降，限制了貨船的載貨量。

牛津經濟研究院的報告指出，這些咽喉要道的風險取決於在災難發生時能否安排替代航道。以荷莫茲海峽為例，它是全球五分之一的石油供應必經之路，由於沒有其他途徑可以轉移能源供應，因此容易受到干擾的風險也高。

然而即使是有備用航道，風險仍高。克魯斯指出，航運改道會延長運輸時間，增加運輸成本。

精華 FAQ

  • 報告提醒全球27處貿易咽喉要道都可能成為風險點，一旦遭到戰爭、衝突或其他因素阻斷，將迅速影響國際貿易、能源供應與各國物價。

  • 荷莫茲海峽是全球能源運輸關鍵通道，約有1/5石油供應必經此地。戰爭導致航運癱瘓後，油價飆升、通膨加劇，顯示其受阻會外溢到全球經濟。

  • 除了地緣政治衝突，報告也點出氣候變化會提高航道風險，例如巴拿馬運河因乾旱與聖嬰現象水位下降，限制貨船載量，改道也會拉高時間與成本。

伊朗 埃及 荷莫茲海峽

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