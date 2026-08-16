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伊朗轟炸巴林基地 重創「林肯號」航母補給線

編譯周辰陽／綜合報導
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林肯號航母在海上部署250天，補給困難，皆因巴林美軍基地遭伊朗飛彈攻擊。圖為林肯...
林肯號航母在海上部署250天，補給困難，皆因巴林美軍基地遭伊朗飛彈攻擊。圖為林肯號水兵正為戰機補充彈藥。(美聯社)

美伊戰爭爆發首日，伊朗以飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，也摧毀美軍數十年來在中東仰賴的重要後勤樞紐。紐約時報14日報導，基地遭襲後，支援對伊朗行動的航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)很快出現補給問題；該艦部署至今已超過250天，上一次靠港還是2025年12月的關島，艦上物資和新鮮食物有限，水兵生活條件與心理健康狀況也持續惡化。

伊朗當時的攻擊是報復美國與以色列襲擊德黑蘭，巴林基地大部分設施遭摧毀。美國海軍因此必須另尋補給方案，一方面供應日夜工作的水兵食物，另一方面維持戰機出擊和對伊朗港口的封鎖。

由於區域內其他港口同樣面臨伊朗攻擊威脅，五角大廈把目光轉向印度洋中部的迪亞哥加西亞島(Diego Garcia)英國基地。該島位於馬爾地夫以南，距離兩個航空母艦打擊群在阿曼灣的作業區遠達3541公里。

戰爭初期，時任英國首相施凱爾(Keir Starmer)曾拒絕讓五角大廈使用迪亞哥加西亞島投入對伊朗行動，引發美國總統川普不滿。施凱爾最後在3月1日讓步，同意美軍基於他所稱「特定且有限的防禦目的」使用該島。

一名美國軍方官員表示，巴林基地遭重創後不久，美國海軍便開始把迪亞哥加西亞島當成主要貨運據點。這也可能解釋伊朗為何在3月20日向該島發射兩枚中程彈道飛彈。其中一枚未能抵達目標、墜入印度洋，另一枚則遭美國海軍軍艦擊落。

巴林原本也是美國航空母艦在當地通常停靠的兩個港口之一，可讓艦上人員上岸休息；另一處是阿拉伯聯合大公國富吉拉港(Fujairah)，但同樣完全位於伊朗飛彈射程內。因此，林肯號至今一直沒有停靠海軍所稱的「自由港」(liberty port)，水兵也無法獲得數天上岸假。

依照美國海軍規定，軍艦若連續在海上航行45天以上，艦長可為艦上人員申請「啤酒日」(beer day)。按「林肯號」目前在海上的時間計算，艦上人員已符合舉辦五次啤酒日的資格。負責當地海軍行動並有權批准申請的第五艦隊，14日被問及參戰艦艇是否曾提出申請時，未立即回應。

加州民主黨籍聯邦眾議員萊文(Mike Levin)表示，他的選民包括林肯號水兵，已有家屬向他表達對這次部署的憂慮。他說，家屬最想知道的仍是：「我們在這裡的任務究竟是什麼？」

精華 FAQ

  • 巴林基地遭摧毀後，美軍在中東仰賴多年的後勤樞紐失靈，林肯號等支援艦艇的補給與靠港安排被打亂，連食物、戰機出擊與封鎖任務都受到衝擊。

  • 因為林肯號已部署超過250天，上次靠港已是2025年12月的關島，艦上新鮮食物與物資有限，加上無法停靠自由港，水兵休息與心理狀態也持續惡化。

  • 美軍後來把印度洋中的迪亞哥加西亞島英國基地當成主要貨運據點，因為區域內其他港口也在伊朗飛彈射程內；但該島距作業區遙遠，仍有風險。

伊朗 以色列 紐約時報

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