支援中東戰事 5千官兵返鄉無期 林肯號傳水兵多人跳海

美國林肯號航母傳出多名水兵不堪超長部署壓垮身心企圖跳海，遭到家屬痛訴；圖為3月3日，兩架戰機從「林肯號」飛行甲板上起飛，支援攻擊伊朗行動。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林肯號航艦約5000人部署中東，返航日期至今仍未公布。

林肯號航艦約5000人部署中東，返航日期至今仍未公布。 重點二： 多名水兵傳出跳海輕生未遂，軍眷質疑艦上疲勞與心理照護不足。

多名水兵傳出跳海輕生未遂，軍眷質疑艦上疲勞與心理照護不足。 重點三：海軍將以羅斯福號接替林肯號，但基於作戰安全未透露時間。

美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦約5000名水兵與陸戰隊員，仍在執行2025年11月21日展開的部署任務，至今已超過8個月，目前正支援美軍在中東對伊朗 的軍事行動。然而，多家美媒引述軍眷說法報導，部署期間已有多名水兵試圖跳海輕生。

軍事時報12日報導，「林肯號」部署任務原定5月結束，但後來延長，至今仍未公布返航日期。住在聖地牙哥 的洛馬（Annabelle Loma），丈夫便是試圖從航艦跳海的水兵之一，目前因醫療因素暫停執勤。由於聯繫不易，夫妻倆事後只通過幾次話。

洛馬透露，丈夫試圖跳海前一再超負荷工作，如今也很害怕遭到不名譽退伍。事發後，她最初曾接到艦上申訴專員來電，但近幾周未再接獲任何海軍人員聯繫。她說：「只因為他筋疲力竭，13年軍旅生涯就這樣毀了。這不公平，這不對。這不是他現在應該擔心的事。」

丈夫同樣在「林肯號」服役的羅德里格斯（Maria Rodriguez）則說，她的先生值勤時看見一名同袍準備跳海，先向對方大喊，接著上前抓住對方手臂，將人拉回甲板。丈夫告訴她，自己趕到時，那名水兵尚未越過船舷，另外三 名水兵聽見騷動後也跑來協助。事發數天後，丈夫才告訴她此事，但她不知道那名水兵後來的情況。

羅德里格斯說：「他說，自己這輩子從未有過如此強烈的腎上腺素反應，也非常慶幸能及時趕到那名水兵身邊，阻止對方跳海。」

另外，星條旗報11日報導，多名「林肯號」水兵透露，值勤人員曾阻止一名船員跳海，艦上人員之後透過全艦廣播得知此事。MS NOW則報導，超過200名家屬上周在聖地牙哥與代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）開會。兩名與會人士透露，憤怒的軍眷當面質疑，「林肯號」對伊朗作戰任務持續延長、返航日期仍不明朗，艦上人員正面臨艱困處境。軍眷當晚另與海軍領導階層舉行線上會議，對水兵的心理健康、疲勞與安全提出疑慮。

與會人士表示，高雄出席的實體說明會氣氛緊張火爆，軍眷要求他給出答案。水兵配偶一度含淚詢問海軍領導階層，究竟採取了哪些措施處理心理健康與疲勞問題。一名家長表示，她的女兒覺得自己永遠無法回家，並認為自己將死在艦上。其他人則主張，海軍在水兵投入這場戰爭期間，並未充分照顧他們。

另一名女子質疑這項任務，表示她認為軍方正在「殺害無辜平民」，在艦上服役的家人也對自己的行為感到內疚，讓她很難以他為榮。這番話獲得在場人士鼓掌。

高雄表示，海軍正準備部署「羅斯福號」航空母艦打擊群前往中東接替「林肯號」，但以作戰安全為由，無法具體說明接替時間。