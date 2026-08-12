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美伊同意延長停火？路透：德黑蘭稱沒有開始、無從延長

中央社杜拜12日綜合外電報導
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一位伊朗高層消息人士表示，針對伊朗與美國依據臨時協議延長停火一事，目前並無相關談...
一位伊朗高層消息人士表示，針對伊朗與美國依據臨時協議延長停火一事，目前並無相關談判。圖為一名支持伊朗政府的婦女在德黑蘭廣場揮旗。(美聯社)

一位伊朗高層消息人士今天告訴路透，針對伊朗與美國依據臨時協議延長停火一事，目前並無相關談判。德黑蘭強調華府必須重返該協議，並且為履行其承諾訂定時間表。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述巴基斯坦政府消息人士報導，德黑蘭與華府已經同意根據諒解備忘錄將60天停火期限延長。這位消息人士於這項報導之後提出上述說法。

路透報導，該人士指出：「透過調解方討論的一項議題是美國重返臨時協議並且訂出履行承諾的具體時程。針對這件事，目前毫無進展可言。」

伊朗和美國於6月簽署的臨時協議宣告「立即且永久終止所有戰線軍事行動」，但協議很快破裂。美國總統川普於7月7日表示協議「已經結束」。德黑蘭多次指控華府一再違反承諾。

消息人士指出：「沒有延長的討論，因為從伊朗的觀點來看，根本沒有任何期限的開始，因此無從予以延長。美國在臨時協議達成後48小時就違反協議，幾天後還退出協議。」

協議所稱的60天是一個可以延長的時間範圍，在此期間內，預期伊朗和美國將達成內容涵蓋伊朗備受爭議的核計畫等更重大議題的最終協議。

協議還訂有一系列條件，諸如黎巴嫩停火、波斯灣地區航行自由，以及允許伊朗售油的制裁豁免，這些被視為進一步談判的必要前提。

然而，包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等一系列議題談不攏，導致尋求持久和平的努力陷入僵局。

德黑蘭表示，只要美國不改變作為，且未接受包括解凍海外伊朗資金等德黑蘭要求的結束戰爭條件，這條重要航運路線將維持關閉狀態。

精華 FAQ

  • 該名伊朗高層消息人士表示，目前並沒有任何延長停火的談判，德黑蘭也認為所謂期限並未真正開始，因此不存在可供延長的基礎。

  • 德黑蘭要求美國先重返臨時協議，並且就履行承諾訂出明確時間表；同時還涉及解凍海外伊朗資金等條件，才可能談後續安排。

  • 因為美國被指在協議達成後48小時就違反承諾，之後又退出協議，加上荷莫茲海峽、航行自由與制裁豁免等議題談不攏，導致和平努力停滯。

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