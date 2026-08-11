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不甩美軍警告 巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口遭開火癱瘓

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍一架MH-60直升機2024年6月30日在哥倫比亞布埃納文圖拉參與「南方...
美國海軍一架MH-60直升機2024年6月30日在哥倫比亞布埃納文圖拉參與「南方海域」戰術及作戰支援海軍演習，降落前飛越哥倫比亞海軍「維多利亞號」軍艦。資料照片。(路透)

川普政府試圖在經濟上向伊朗政權施壓，正加強執行封鎖。華爾街日報報導，一艘巴拿馬籍船隻11日凌晨試圖突破美方對伊朗港口的封鎖，遭美軍開火攻擊。

美軍表示，「維拉諾瓦號」（M/V Vela Nova）貨輪當時試圖橫越阿曼灣，前往一座未具名的伊朗港口。船員無視負責執行封鎖的美方人員警告後，一架美國海軍MH-60直升機朝貨輪輪機艙發射2枚地獄火飛彈。負責監督美軍中東行動的美國中央司令部在X發文表示：「這艘船已不再違反美國封鎖駛往伊朗，這項封鎖仍全面生效。」

這起事件發生在黎明前，目前尚未傳出傷亡。海事安全公司「先鋒」（Vanguard）表示，事發地點距離巴基斯坦海岸約70海里。一名美國官員表示，貨輪遇襲後似乎正試圖將船員轉移至另一艘民用船隻。先鋒在初步報告中表示：「飛彈擊中船隻並引發火災，之後火勢已撲滅。」報告並稱，17名船員全數確認下落。

華爾街日報指出，荷莫茲海峽控制權已成為降低美伊緊張局勢談判的核心癥結。伊朗先前透過攻擊船隻，遏止海峽航運。美國則以封鎖伊朗港口施壓，第一輪行動截至6月中旬，已迫使194艘船隻改道，並使9艘失去航行能力。截至11日，美國中央司令部為執行新一輪封鎖，已迫使55艘商船改道、使3艘失去航行能力，並登上2艘船隻。

美國襲擊「維拉諾瓦號」之際，美伊戰事正處於相對平靜期，荷莫茲海峽的攻擊也有所減少。不過，美國再次阻止伊朗運輸石油，華府與德黑蘭因而陷入以經濟壓力迫使對方讓步的較量。美國的限制措施加劇伊朗經濟危機，導致失業和物價飆升。伊朗則透過限制石油經荷莫茲海峽運輸，推高美國汽油價格，並加劇全球通膨。

精華 FAQ

  • 因為維拉諾瓦號無視美方警告，仍試圖橫越阿曼灣前往伊朗港口，違反美軍正在執行的封鎖措施，因此遭MH-60直升機以地獄火飛彈攻擊。

  • 事件發生在阿曼灣、距離巴基斯坦海岸約70海里，時間約在黎明前。報導指出目前尚未傳出傷亡，17名船員也已全數確認下落。

  • 美國希望以封鎖港口和阻斷伊朗石油運輸來施壓，迫使德黑蘭在談判中讓步。第一輪與新一輪行動已迫使多艘商船改道或失去航行能力。

華爾街 川普 伊朗

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