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巴拿馬籍貨輪企圖突破伊朗港口封鎖 遭美軍開火

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
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美國7月中恢復封鎖伊朗港口後，美國軍方表示1架美軍直升機今天對1艘企圖突破港口封鎖的巴拿馬籍貨輪開火，擊中這艘船引擎室，使其失去航行能力。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X平台發文說，名為「Vela Nova」的貨輪數度無視美軍警告後，隸屬美國海軍的1架MH-60直升機對這艘船開火，使其失去航行能力、不再駛往伊朗。

▲ 來源：X平台＠CENTCOM（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這是美國自7月14日恢復封鎖伊朗港口海上交通後，第三度強制攔截船隻。

CENTCOM表示，截至今天為止，已迫使55艘試圖突破封鎖的船隻改道，另外有2艘船遭美軍登船檢查。美方在4月13日至6月18日封鎖伊朗港口期間，令9艘船失去航行能力和迫使逾140艘船改道。

德黑蘭要求美國停止封鎖港口，以此當作重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的其中一項條件。

精華 FAQ

  • 美軍指稱，Vela Nova數度無視警告，仍試圖沿阿曼灣航向伊朗港口，違反美國對伊朗港口的海上封鎖，因此遭MH-60直升機射擊並癱瘓。

  • CENTCOM表示，直升機開火擊中貨輪的引擎室與操舵系統，讓船隻失去航行能力，無法繼續駛往伊朗，也等同被迫停止突破封鎖。

  • 這是美國自7月14日恢復封鎖以來第3度強制攔截船隻；截至目前，已迫使55艘船改道，另有2艘船遭美軍登船檢查。

社群媒體 伊朗 美軍中央司令部

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