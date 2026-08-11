巴拿馬籍貨輪企圖突破伊朗港口封鎖 遭美軍開火
美國7月中恢復封鎖伊朗港口後，美國軍方表示1架美軍直升機今天對1艘企圖突破港口封鎖的巴拿馬籍貨輪開火，擊中這艘船引擎室，使其失去航行能力。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X平台發文說，名為「Vela Nova」的貨輪數度無視美軍警告後，隸屬美國海軍的1架MH-60直升機對這艘船開火，使其失去航行能力、不再駛往伊朗。
Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026
A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q
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這是美國自7月14日恢復封鎖伊朗港口海上交通後，第三度強制攔截船隻。
CENTCOM表示，截至今天為止，已迫使55艘試圖突破封鎖的船隻改道，另外有2艘船遭美軍登船檢查。美方在4月13日至6月18日封鎖伊朗港口期間，令9艘船失去航行能力和迫使逾140艘船改道。
德黑蘭要求美國停止封鎖港口，以此當作重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的其中一項條件。
美軍指稱，Vela Nova數度無視警告，仍試圖沿阿曼灣航向伊朗港口，違反美國對伊朗港口的海上封鎖，因此遭MH-60直升機射擊並癱瘓。 CENTCOM表示，直升機開火擊中貨輪的引擎室與操舵系統，讓船隻失去航行能力，無法繼續駛往伊朗，也等同被迫停止突破封鎖。 這是美國自7月14日恢復封鎖以來第3度強制攔截船隻；截至目前，已迫使55艘船改道，另有2艘船遭美軍登船檢查。
精華 FAQ
美軍指稱，Vela Nova數度無視警告，仍試圖沿阿曼灣航向伊朗港口，違反美國對伊朗港口的海上封鎖，因此遭MH-60直升機射擊並癱瘓。
CENTCOM表示，直升機開火擊中貨輪的引擎室與操舵系統，讓船隻失去航行能力，無法繼續駛往伊朗，也等同被迫停止突破封鎖。
這是美國自7月14日恢復封鎖以來第3度強制攔截船隻；截至目前，已迫使55艘船改道，另有2艘船遭美軍登船檢查。
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