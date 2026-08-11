黎巴嫩國會正式廢除死刑 成中東國家首例

黎巴嫩 國會議長辦公室發表聲明表示，黎巴嫩國會今天廢除死刑 ，並將所有現有死刑改為無期徒刑。此舉使黎巴嫩成為中東第一個正式終止死刑的國家。

法新社報導，黎巴嫩自2004年以來未曾執行死刑，但仍持續判處死刑，最近一次判決發生在昨天。國際特赦組織（Amnesty International）統計，截至今年1月，黎巴嫩至少有85人仍在死囚名單上。死刑通常適用於謀殺、恐怖主義與間諜 罪等重大罪行。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，今後最嚴重的罪行將改判無期徒刑外加苦役。

司法部長納薩爾（Adel Nassar）在國會上稱廢除死刑是「歷史性」決定，並表示死刑的陰影曾阻礙黎巴嫩從已廢死的國家引渡犯嫌。

無黨籍國會議員哈姆丹（Firas Hamdan）在社群平台X上發文慶祝，感謝「過去20年來為實現這一刻付出心力的每個人」。

聯合國也對此表示讚許，人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲中東「仍維持死刑」的鄰國「效法黎巴嫩，結束這種不人道的做法」。他說，在這個飽受戰火蹂躪的國家，此舉展現了對「生命權做出強而有力且基於原則的承諾」。

歐洲聯盟（EU）表示，黎巴嫩為「中東與更廣泛地區的其他國家樹立強而有力的典範」。

前殖民宗主國法國稱這項決定具「歷史性且勇敢」。法國外交部長巴霍（Noel Barrot）在社群平台X上寫道，這次表決展現了黎巴嫩「透過維護作為立國基石的民主價值與自由，持續成為楷模」。

中東各地經常執行死刑，國際特赦組織去年紀錄到伊朗執行2000多起死刑，沙烏地阿拉伯有超過350起。今年6月，約旦以絞刑處決6名因謀殺安全人員而遭定罪的男子，結束長達9年的死刑暫緩執行期。

鄰國以色列只執行過死刑兩次：一次是在1948年，針對的是一名遭控叛國罪的陸軍上尉，另一次是在1962年，當時納粹戰犯艾克曼（Adolf Eichmann）遭處以絞刑。但今年稍早，以色列國會通過新法律，允許對因致命攻擊遭定罪的巴勒斯坦人執行死刑。